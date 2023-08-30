Joie《Encore安可超進化汽座》1搭2安全到4歲， 從新生兒開始輕鬆上下車！

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在歐美國家，新生兒必須使用嬰兒提籃汽座才能出院早已是強制規範，在台灣亦有地方政府已開始推廣。使用嬰兒提籃可減少新生兒在上下汽車時可能產生的風險與不適，還因可直接卡合推車延伸至汽車外使用的特性，更符合多數雙薪家庭需要每日托嬰接送的情景，但部分父母考量未來更換汽座時需重新適應安裝方式，因此在是否該直接選擇可旋轉的汽座而陷入兩難。【Encore安可超進化汽座】全系列以i-Size規格打造，通過歐洲最新法規ECE R129認證，採用ISOFIX安裝，同時兼顧安全與便利！「1台旋轉底座•2種汽座選擇•4年安心守護」的特色，貫徹汽座專家Joie減輕父母負擔、喜悅育兒的理念，讓爸媽能更放心專注於寶寶身上。旋轉型汽座已是大部分父母挑選汽座的標配，但一台能夠簡化提籃、汽座複雜概念的「旋轉型底座」更符合當代流行趨勢！【Encore安可超進化汽座】的靈魂所在，便是【i-Base™ Encore旋轉型底座】，不論搭配嬰兒提籃、汽座皆能雙側單手旋轉，底座能自動分辨安裝的是提籃或汽座，藉此調整可旋轉的角度，確保提籃僅能以最安全的反向安裝使用。細看兩款汽座，【i-Jemini™嬰兒提籃汽座】被譽為新生兒的旋轉堡壘，雙側皆可旋轉90度，將提籃、汽座、推車座椅合而為一，不只安全，更完美守護嬰兒寶貴的睡眠時間，搭配多款Joie推車滿足所有家庭的移動情境。寶貝長大後，即可無縫接軌360度旋轉的【i-Harbour™ 0-4歲旋轉型汽座】，它通過德國ADAC四星評級的超高標準，正是讓孩子安心使用到4歲的關鍵！其他還有更多Joie汽座一直都擁有的高人氣功能與細節，如：獨家專利3層頭靠、插梢式側撞防護塊、頭靠肩帶單手同步調整、舒適的斜躺坐姿等等，也都保留於【Encore安可超進化汽座】全系列新品中！當然，現代父母的育兒生活，不只強調育兒，也注重父母的生活品質！【Encore安可超進化汽座】作為Joie signature系列旗下一員，實用與美感兼具的特色，展現在天絲棉手感的透氣布料，及本體流線型的外觀上，格紋縫線與皮革包邊等細節點綴，也提供了獨具風格的視覺享受！目前，Joie【Encore安可超進化汽座】僅在全台六間百貨櫃點及台北內湖旗艦店獨家展示，有興趣的民眾歡迎至Joie官網或粉專查詢詳情。