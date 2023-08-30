韓團UP10TION李歡喜、李東烈抵台！義賣私人物品獻愛心
▲UP10TION出身的韓星李歡喜（左）、李東烈來台灣義賣私人物品。（圖／記者鄭孟晃攝）
記者羅凌筠/台北報導
2023-08-30 22:23:45
出道8年首次來台，南韓偶像團體UP10TION出身的李歡喜、李東烈今（30）日不畏颱風蘇拉來襲，傍晚抵達台灣為即將於9月2日、3日在台北舉行2場粉絲演唱會做準備；而來台第一個公開活動也獻給公益，李歡喜與李東烈，特別從韓國帶來了許多的私人小物要捐贈義賣，像是有Pengsoo行動電源、wishlist專輯、白色毛帽、米奇室內拖鞋、史努比筆記本、Ryan頸枕等，義賣所得也將全數捐助「紅心字會」幫助弱勢家庭兒童募集助學金，李歡喜說，祝福小朋友們都可以健康成長，快樂上學。
記者會上，李歡喜及李東烈也在媒體面前，品嚐台灣小吃小籠包、炒飯、蒸餃、牛肉麵、豆沙包和珍珠奶茶，還迫不及待的想要趕快去逛夜市、看夜景，李歡喜說：「台灣夜市很出名，聽說有很多好吃的食物，還有玩的遊戲攤位。」李東烈也說，「台灣小吃好吃，我們不怕變胖，我們會去運動，運動完再繼續吃下一樣。」 ▲UP10TION出身的韓星李歡喜（左）、李東烈享受道地台灣風味的珍珠奶茶。（圖／記者鄭孟晃攝） 李歡喜及李東烈，自2023年參加節目《BOYS PLANET》，精彩活躍的表現深受不少粉絲的喜愛。近期也開始2023年首度的亞洲FAN-CON巡迴，而海外首站第一場演出就獻給了台灣，李東烈表示：「這次舉辦的兩場粉絲演唱會，我們準備了許多的歌曲搭配LIVE BAND的表演形式，要帶給粉絲們一場不同以往的演出型態。」粉絲演唱會後，李歡喜、李東烈也將與粉絲們一一擊掌近距離接觸；李東烈說，「我想要看清楚每一位粉絲朋友們的臉孔，記住他們的樣子，謝謝他們對我們的支持與愛護。」 ▲UP10TION李歡喜（左）餵食李東烈小籠包。（圖／記者鄭孟晃攝） 此外，李歡喜及李東烈提前來台除了為演出進行排練之外，兩人也有計畫要在台小旅行。李歡喜也不忘補充，最希望的是，颱風不會帶來災情，大家都可以很平安，這才是最重要的。「2023 LEE HWAN HEE x LEE DONG YEOL SPECIAL EVENT IN TAIPEI」將於9月2日、9月3日在台北Westar舉行，總席次600席，購買頭等艙價位的粉絲不用抽，人人都有簽名拍立得，福利品項就擁有355個名額，且購票都能與李歡喜、李東烈擊掌近距離接觸，堪稱近期最寵粉的粉絲福利。 ▲UP10TION李歡喜（左）、李東烈大飽口福，對夜市也很感興趣。（圖／記者鄭孟晃攝） ▲UP10TION李歡喜（左）、李東烈出道8年終於來台灣辦粉絲見面會。（圖／記者鄭孟晃攝）