限5天！全家「特濃拿鐵、黑松沙士」買1送1　7-11買冰沙送雪糕

超商本周限定優惠更新！7-11明（1）日起至9月5日限時五天開跑，本周DM只有7款商品促銷、也沒有買1送1，但還是有亮點。北海道牛奶巧酥雪糕原價40元、平均25元，相當於6.3折；刨走族冰沙2杯99元，加送35元的統一布丁牛奶雪糕，換算下來約是6.8折。
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7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」，今年首度攜手國立故宮博物院，聯名推出「CITY PRIMA×故宮月圓花好中秋禮盒」，精選產地濾掛式精品咖啡，搭配故宮聯名設計金漆仿古雙耳瓷杯，增添生活儀式感，禮盒即起在門市與i划算平台限量開賣。期間優惠價750元，限量6000盒；i划算同步上架500盒，額外加贈OPEN POINT點數10點。
🟡全家
全家會員優惠自即日起至9月3日，本周共有12大項促銷品項，共3款商品半價，包括POLS脆皮雪糕平均25元、舒立效潤喉糖平均70元、銀耳花釀平均20元。此外，人氣商品農心海鮮味烏龍麵則是買2送1，原價49元、特價平均33元。
全家「康康五」限時周末登場，明（1）日起至9月4日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠有大杯特濃拿鐵（65元）、大杯仙女紅茶（40元）買1送1。
此外，Cheers檸檬氣泡水、黑松沙士PLUS平均都是18元，百吉蘇打大雪糕平均13元、農心辛碗麵平均50元、Twix巧克力麥餅平均13元。
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