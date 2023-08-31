我可以跟這後座耗上一整天，Lexus LM 350h四人座試駕

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關於Lexus LM，必須說這其實算是小眾中的小眾，特別是這天我們所試的四人座車型，霸氣的5,130mm車長配上3,000mm軸距，扣除前座駕駛艙之外，偌大的車廂竟僅放進兩張座椅，很顯然就直接排除掉「請不起」司機的一大票買家，我說話就這麼直，一位每天朝夕相處值得信任的專業駕駛含勞健保三節獎金一年不花你百萬也要七、八十，聘個幾年比起買輛車可更昂貴，所以看待全新Lexus LM 350h四人座，得先放下平常試車切入的角度，專注從後座感受著眼，提供大老闆們有效建議不敢當，起碼過過寄生上流的癮頭。
所以二話不說當然直接鑽進後座。上車前，首先注意到的是與車門連動的電動伸縮車側踏板，讓進出車室更加輕鬆優雅，本已體貼的離地距離與高聳的側開口更讓各種身型的乘員賓主盡歡，而當坐進兩張完全獨立且功能極其繁複的後座，首先能察覺到四人座車型專屬的私密隔屏，不僅延續前代設計可獨立啓閉或在玻璃隔屏升起後調為不透明，同時下方另有可能是目前車上看過最大面積的48吋多媒體液晶螢幕，其不僅比起前代車款的26吋足足大上兩號，同時可透過位於座椅扶手前方兩具彷彿智慧型手機般的可拆卸式控制面板操作，由於整套大螢幕相當寬扁，甚至可以雙螢幕方式提供左右座乘客各自畫面，以獲取更尊榮專屬的極致體驗。
當然，這長相酷似手機的控制面板用途絕不僅只於此，其尚可調整包括紅外線熱感應恆溫空調、氛圍照明、座椅角度、按摩模式與遮陽簾等設施，且完全以繁體中文與圖像介面呈現，提供更簡明易懂的操作邏輯，而先前提及的48吋螢幕當然也可將手機螢幕鏡射其上，以獲得更具爽度的行動體驗，連同下方中央的冷藏冰箱以及兩側的置物空間，簡直身處專屬視聽空間尊榮且過癮。
不過於我這種基本教義派享樂主義者來說，再多的科技資訊配備比不過一個舒適且紓壓的乘坐姿勢，就這點而言全新Lexus LM 350h四人座的後座椅簡直堪稱夢幻級逸品，兩張座椅各自具備全尺寸的扶手與隱藏式桌板，乘坐其中無論頭、臂、肘、肩、腰、臀、腿各部位皆能獲得充分的支撐，更重要的是可大幅度調整的座椅角度，包括椅背與椅墊角度、腰靠與腿靠位置以及腿靠延伸長度等皆可客製化調整，當然也具備一鍵傾倒與回復功能，連同天窗、遮陽簾與氣氛燈等情境配置，創造出宛如豪華臥房般的獨特感受，唯一可惜的是當座椅設定在躺平狀態下，椅背與椅墊間仍有一定程度的段差，無法創造出小床般全平躺臥空間，不過既然Lexus LM 350h四人座屬於高端商務用車而非車宿用露營車，這樣的設定想來也多了幾分合情合理。
飛龍在天也總得重回人間，不情不願的與同事換手前座，才發覺全新Lexus LM連駕駛艙空間也滿滿誠意，首先整體設計更加精鍊有型，軟質膠料的比例較前款大幅增加，細節堆砌顯然用心許多，其實剛在後座時便已發現全新世代Lexus LM的內裝用料獲得大幅提升，以往或有廂車放兩張豪華按摩座椅想像，現則真有頂級Lounge尊榮感受，再連同前座一併體驗，更確認全車質感大有精進，加上新世代12.3吋數位儀錶與14吋中央觸控螢幕以及控制功能與介面，令新車更對得起獨樹一格的定位與價值。
而此次大改款全新LM車系改以350h與500h雙動力供選擇，其中500h車型須待年底方可交車，因此目前媒體試駕的全數皆為350h，其以2.5升直列四缸油電複合動力心臟可發揮250ps峰值馬力，即便定位較低但依舊比起舊款大有長進，0-100km/h加速從原本的十餘秒立刻進步至8.7秒，體現在實際駕馭感受上也一致，現在全新Lexus LM 350h四人座加速更顯豐沛有勁，拖動超過2.3噸的龐大車身同樣游刃有餘，遑論現在更設有駕駛模式選項，可於Eco、Normal、Sport、自定義乃至Rear Comfort後座舒適間自由切換，配合E-Four電子式四驅系統與AVS可變阻尼避震系統襄助，因此就連動態反應也能在靈活俐落與柔順和諧間任君選擇，一旦設於Rear Comfort模式下，更讓全車動態顯得平衡安定，以期大老闆乘坐於後得以怡情養性，值得一提的是新車對於隔音與制震工程也更考究，行駛間少有惱人聲響與震動傳入車室，干擾靜謐從容的駕乘時光。
其他部分，對於一輛要價565萬元的後座用車來說基本不成煩惱，更漂亮的造型設計依舊展現奢華大氣，同時展現與時並進的豐田式美學造詣，至於安全部分LSS+ 3.0則應有盡有，體現全面向Level 2智慧駕駛輔助機制。
所以問題還是得回到定價、定位與定義，在發表後確定Lexus LM車系售價分別是350h七人座：429萬元、350h四人座：565萬元、500h六人座：459萬元而500h四人座：595萬元，對比雙生車Toyota Alphard的315萬元帶出一百萬元以上的差距，持平論，無論何者新車表現皆較舊款大有精進，若自駕與多人需求我會推薦Alphard即可，而後座買家則強烈建議直上LM 350h或500h四人座，不過既然購買這類要價不菲豪車通常以感性面向為依歸，更何況層峰買家價格敏感度相對幽微，回到前言，哪台能最快交車就選哪台，或者才是選購全新Lexus LM的至高真理。