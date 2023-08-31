新竹驚爆「集體霸凌」！為一條5百元褲子 少女遭掌摑狠踹、扯髮
新竹驚傳集體霸凌事件！臉書社團「黑色豪門企業」有網友PO出一段影片，發生地點為新竹南寮漁港，內容是一名女學生，遭被一群男女包圍辱罵，甚至被腳踹、甩耳光、拉扯頭髮，更強扒女學生衣服，整個過程約10多分鐘，旁邊圍觀者一邊嘻笑一邊錄影，引發網友震驚。消息傳出後，警方表示，被害人已到警局製作筆錄，並前往醫院驗傷，目前已針對此案展開追查，將約談涉案人到案說明。
記者林盈君／綜合報導
據了解，影片內涉及霸凌及被霸凌者，疑似均未成年，被害女學生疑似向友人借一條價值不到500元的吊帶褲，卻反遭對方指控弄壞褲子，並索賠5000元賠償金，女學生疑似償還不出，才遭集體霸凌。而涉案者均為新竹某高中學生，4名女同學約出被害人，其中2女動手毆打被害人，另外2人辱罵髒話等，周圍還有其他男女圍觀嘻笑，並將霸凌過程拍下PO網。
對此警方表示，已接獲被害女學生報案，並到警局製作筆錄，其也到醫院驗傷，將盡速約談涉案人到案說明，詳細案情還需進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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