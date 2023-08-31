新北宜花東屏5縣市大雨開炸！海葵颱風路徑西修 全台防5天大雷雨
今台灣天氣很極端，新北宜花東屏5縣市下大雨，桃竹苗3縣市防38度極端高溫！蘇拉颱風持續向西遠離，估計今可解除海上颱風警報，不過尾隨在後的海葵颱風，路徑往西移動較明顯，預估未來強度是輕颱上限或中颱下限，不排除外圍環流有機會影響北台灣，預估週六最靠近台灣，後方的鴻雁颱風路徑也要留意。氣象專家吳德榮表示，周六至下周三台灣在季風低壓環流內，易有局部陣雨，午後常有大雷雨伴隨「劇烈天氣」。
記者徐銘穗/綜合報導
受第9號蘇拉颱風外圍環流影響，氣象局今（31）凌晨發布新北、宜蘭、花蓮、台東及屏東4縣市豪雨、大雨特報，另外桃園市、新竹縣市及苗栗縣3縣市可能出現極端38度高溫。
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蘇拉今（31）進入台灣海峽南部，周五接近大陸沿海，周日至下周二其不確定範圍異常擴大；輕颱海葵向西北西，暴風圈掠過台灣東北部海面轉向浙江進行，周日至下周二的不確定範圍亦擴大；另一輕颱鴻雁緊隨在後。
他表示，姑且不論海葵可能帶來的海上警報，周六至下周三台灣在季風低壓環流內，水氣多，大氣不穩定，易有局部陣雨，午後常有大雷雨伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則指出，海葵北偏轉的轉向點一直在往西修正，不排除外圍環流有機會影響北台灣，離台灣最靠近的時間落在周六，暴風圈半徑已跨在要發布海上警報的界線上；從系集預報來看，路徑還是相當發散，影響程度待觀察。