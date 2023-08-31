入總統府醫務室遭批「分官封爵」！陳佩琪反致謝：謝謝解決我煩惱

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陳佩琪接著說，總統府府醫務室算是基層醫療院所，沒PPF制只有公務人員薪水，找常駐醫生應該不容易，先生認為要是他當選，或許她應該『做功德』，犧牲一下專業和薪水去那裏服務，「沒想到這論點卻引來大批人撻伐，我要強調這職位要是有人想去，我絕對舉雙手贊成」，不會跟人搶這個啦，只是很懷疑會有哪個醫師想去而已。
陳佩琪還說，除了看到一堆民進黨人士抗議，說當醫務室醫師是分官封爵外，其實連她的病人也加入抗議行列，說她要棄他們於不顧，「不過大家放心，這些意見我都會收集起來，晚上先生回來轉交他參考，我會跟他說這麼多人反對，不要叫我去啦，這個家、我的病人還需要我呢」，在此也謝謝民進黨這些民代、名嘴、側翼對她這麼好，不忍她這麼優秀的醫生犧牲專業和薪水去那裡執業，謝謝解決了她的煩惱，不然她都不知道要如何跟先生說呢。
陳佩琪強調，請支持者放心，「我的專業、資歷和在病人間的口碑，我不會找不到工作的」，在任何地方當醫生，專業都好發揮，薪水也都比那裏高，小兒科醫師缺人，沒到法定退休年齡， 醫院也不會輕易放人。
話鋒一轉，文末陳佩琪也抨擊「做功德」一席話，她說，長照員和基層護師辛苦低薪、職業傷害大，常不受尊重，行政院長在廟堂之上不思幫第一線人員解決問題，卻大喇喇地公然叫你們這些人「就當作是做功德」吧；站在第一線犧牲奉獻的人，當然有權利自嘲自己是「做功德」，但最高行政機關的首長不思政策檢討改進，卻開口閉口只知道叫人「做功德」， 這就叫失職、無能，「難怪我們的行政院素有功德院的美譽」。