民團批司法倒退嚕！國民法官量刑過重　籲司法院檢討5項問題

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鄭文龍指出，司法院應該針對包含「司法信賴度偏低，彰顯司法院的改革不力」、「司法院長配合選舉召開記者會」、「商業法院案件數量不足，法官人力調度成謎，許宗力院長應受彈劾」、「行政訴訟的修法，進一步限制人民上訴權」、「國民法官制度，量刑超重失控」5項問題進行檢討。
鄭文龍說，根據上週由司法院聯合各部會召開的「司法改革重點成效記者會」中，立委曾銘宗引用中正大學的調查，僅有3成2左右的民眾對法官持有正面評價，而台灣公民人權聯盟也於今年年初針對司法改革進行民調，結果也是僅有3成左右的民眾滿意司法改革。
「現在要集中到台北、台中、高雄開庭，這不是倒退嚕是什麼」，鄭文龍再指，原來所有縣市地方法院，都可以進行簡易行政訴訟官司，不過，由於行政訴訟法修法，司法院開始裁撤地方法院的行政法庭，限制人民的上訴權，不只如此，國民法官判太重、刑法失能，顯見國民法官法已失控。
吳景欽表示，當初政府聲稱，要藉由國民法官要帶動司法改革，不過直到現在，刑事訴訟法架構也沒有變，不只國民法官適用標準不一，國民法官選任還不公開，不公開就無從檢視國民法官是否公正客觀，再者，國民法官還強制要在三天審理結束，他呼籲，應該徹底重新檢討此一制度的構想與配套措施。
詹晉鑒提出兩方面檢討，他指出，商業法院案件不足，第一，司法院做出的調查狀況民眾認知太遠，第二，資源不夠預算不足，擔心預算暴增，才會用高門檻限制人民訴訟權，他認為，今天要設置商業法院，司法本身調查應該清楚，對於司法院資院也應該給足，「台灣目前癱瘓司法人員多數資源，明明就是詐欺案」，應擴大收案的標準跟來源，讓商業法院能正常運作，也讓司法人力資源得以充分被發揮。