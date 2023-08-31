媽媽們快衝啊！國中小開學首日　天菜級帥警現身校園門口疏導交通

楊文科化身馬利歐　宣導「舉手過馬路　提升能見度」

▲楊文科化身馬利歐，提醒學生要「舉手過馬路，提升能見度」，也要眼看四面、耳聽八方，並希望駕駛人行經路口要減速慢行並要看、要停。（圖／新竹縣政府提供）
▲楊文科化身馬利歐，提醒學生要「舉手過馬路，提升能見度」，也要眼看四面、耳聽八方，並希望駕駛人行經路口要減速慢行並要看、要停。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

化身為電玩角色馬利歐，新竹縣政府縣長楊文科今（31）日率教育局、警察局、交通旅遊處及新竹區監理所前往新埔國小，宣導學生上下學的交通安全知識，與新埔國小自治小鎮長一起發送宣導手環，宣導師生一同落實「行人停看聽」、駕駛人「路口慢看停」。

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楊文科表示，交通部訂定每年9月為「交通安全月」，同時本週也是國中小學新學期的開始，呼籲學生通學要多注意交通安全。楊文科也說，今天特別與新埔鎮長陳英樓、鎮民代表會主席王增基以及議員呂宛庭，一同到新埔國小宣導，也陪同學童過馬路，提醒學生要「舉手過馬路，提升能見度」，也要眼看四面、耳聽八方，並希望駕駛人行經路口要減速慢行並要看、要停。

新竹縣政府與各鄉鎮市公所、及相關單位，共同向中央爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，已核定16案，期望能改善現有道路，提供學生更寬敞、安全的通學道路。

楊文科表示，交旅處也與教育局合作，優先針對全縣學校周邊路口通盤檢討，推動「行人專用時相」（在交叉路口，路口各方向的行人綠燈會同時亮起，行車號誌則呈紅燈不得通行）及「行人早開時相」（車用綠燈亮起前，提前3至7秒供行人穿越馬路）等號誌調整，要確保學生上下學行走斑馬線穿越路口的交通安全。

教育局指出，為鼓勵學生以多元方式學習交通安全知識，教育局結合電競式遊戲教學平台PaGamO( https://www.pagamo.org/)，推出「行人安全行」線上闖關活動。另外，家長與孩子於School+ app內回答行人過馬路問題，就有機會抽到百元商品卡，讓交通安全的知識和觀念更普及，共同建構安全的交通環境。

警察局也關心學生就學安全，8月30日起到9月1日的開學週期間，警察局在全縣所有國中小學的上下學時段，編排校園安全勤務，強化學校周邊治安死角巡邏及守望，提升見警率，守護學生安全。

交旅處表示，因應交通安全月，於 112年9月 1 日至9月 30日期間，以「人本交通－停讓文化」 為主題，呼籲駕駛人及行人「車輛慢看停 行人安全行」，呼籲各界響應，共同提高全民道安意識。

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