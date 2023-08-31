台灣安進攜手北醫大辦青少年科學營　培育生物醫學未來之星

我是廣告 請繼續往下閱讀
連結知識與夢想，砥礪醫學之路，打造科學之橋此次生物醫學研習營橫跨多項醫療領域，從公共衛生、疫苗防護、牙科與口腔衛教、藥品研發與精準醫療等多面向的醫學課程設計，搭配大學講堂式教學模式、多元醫學實驗設計、生活化手作課程。因應台灣的超高齡社會趨勢，也邀請醫師為學員家中長輩進行骨質疏鬆症疾病衛教。盼透過沉浸式學習，幫助學員將醫學知識融入生活，拓展視野培養科學觀點。
連續13年帶領北醫楓杏團隊的指導老師邱聖博組長表示：「北醫楓杏自2002年成立，透過多元整合式的營隊課程，已累計服務超過7.5萬學員。近年來每年參與之高三學員中，平均有近六成學員於大學志願填選時申請生物醫學相關科系，對於生醫人才的培育著實發揮正面影響力。感謝台灣安進連年以行動投入心力給予支持，透過講師的醫學專長，幫助學員了解未來生物製藥趨勢及發展透過研習營學習發掘、面對與解決問題的關鍵能力。」
身為營隊小隊輔的藥學系臨床藥學組大二黃同學分享，自身也是透過參加營隊引發對醫藥領域的興趣，在辦理營隊過程中也學習到解決問題能力，反饋很開心有機會與學員們實際交流科系方向。
啟發學子熱情，開創生物醫學視野，為未來繪夢想藍圖即將升高三的台南營隊學員許同學興奮分享，在參加營隊後的確更清楚未來科系選擇方向，也從講師課程中翻轉刻板認知，透過分組合作學習到人際互動關係、溝通技巧及統籌能力；而學員丁同學也表示，對團體動力學以及操作印模刻牙製作自己的牙模印象深刻，因參與營隊團體活動，對醫療學習改觀，同時鼓勵未來學弟妹可以勇於學習與嘗試。
參加金門營隊的學員魏同學則興奮表示，原先自己的興趣是獸醫類別，透過此次的營隊除更加瞭解整體醫療體系及治療流程，希望透過此次經驗未來可以完善獸醫的治療體系，讓寵物也能擁有更專業的醫療照護；即將升高二的許同學已經是第二次參與營隊，除了對很難得遇到的牙模課程印象深刻外，更分享到能有一群與自己同樣方向的同伴與學長姊非常開心，一同努力與進步的同儕感讓他更有動力向目標邁步，也對未來有機會參與營隊的學弟妹們喊話：「一定要來參與一次！親自動手與探索能讓你更了解未來方向。」
金門高中許自佑校長也親臨現場勉勵學員，他表示：「離島學子能在學習歷程中提早接觸生物醫學領域，對規劃人生未來藍圖相當有幫助，感謝台灣安進與北醫楓杏連續多年舉辦生物醫學研習營，盼藉此激勵在地學子學習動機，並鼓勵公費生學成後也能返鄉服務，幫助當地醫療體系資源。」
持續推動醫學教育向下扎根，擴大科學創新影響力此次兩位台灣安進醫藥部門同仁熱情投入擔任營隊講師，其中一位更是北醫楓杏營隊的畢業校友，透過精彩的互動授課方式，為學員帶來藥物研究發展及精準醫療課程。
台灣安進積極推動科學教育，連年與北醫楓杏攜手合作，將醫學教育帶入台灣偏遠地區，透過暑期生物醫學研習營。台灣安進總經理韋立格(Daniel Villegas)分享：「台灣安進秉持照護病患的核心使命，透過多元佈局，致力提升國人生活品質健康。北醫楓杏長期對推廣醫學教育不遺餘力，是我們將醫學教育結合企業慈善的最佳夥伴，台灣安進將持續以激勵和科學方式深耕科學教育，發掘培育生物醫學的未來之星。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59099
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw