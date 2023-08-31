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台灣安進攜手北醫大辦青少年科學營　培育生物醫學未來之星

台灣安進攜手北醫大辦青少年科學營　培育生物醫學未來之星
台灣安進攜手北醫大辦青少年科學營　培育生物醫學未來之星

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】生物醫學領域是全球發展的關鍵領域之一，也是台灣未來科技創新的重要推手。全球生物科技領航者安進藥廠，積極實現照護病患的承諾並踐行企業公民角色。台灣安進自2017年起，連年攜手北醫楓杏醫學青年服務團(以下簡稱北醫楓杏)，在離島、東部和南部地區舉辦生物醫學研習營，提供富有創新性和啟發性的課程，引導當地學子深入體驗科學，探索箇中樂趣，激發學習潛能。今年台灣安進再次攜手北醫楓杏舉辦生物醫學研習營，吸引金門、台南新營200名高中生報名，至今已為超過800位高中生提供豐富多元課程，盼能激發更多在地學子對生物醫學領域的興趣，發展成為未來創新科學人才。

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連結知識與夢想，砥礪醫學之路，打造科學之橋

此次生物醫學研習營橫跨多項醫療領域，從公共衛生、疫苗防護、牙科與口腔衛教、藥品研發與精準醫療等多面向的醫學課程設計，搭配大學講堂式教學模式、多元醫學實驗設計、生活化手作課程。因應台灣的超高齡社會趨勢，也邀請醫師為學員家中長輩進行骨質疏鬆症疾病衛教。盼透過沉浸式學習，幫助學員將醫學知識融入生活，拓展視野培養科學觀點。

連續13年帶領北醫楓杏團隊的指導老師邱聖博組長表示：「北醫楓杏自2002年成立，透過多元整合式的營隊課程，已累計服務超過7.5萬學員。近年來每年參與之高三學員中，平均有近六成學員於大學志願填選時申請生物醫學相關科系，對於生醫人才的培育著實發揮正面影響力。感謝台灣安進連年以行動投入心力給予支持，透過講師的醫學專長，幫助學員了解未來生物製藥趨勢及發展透過研習營學習發掘、面對與解決問題的關鍵能力。」

身為營隊小隊輔的藥學系臨床藥學組大二黃同學分享，自身也是透過參加營隊引發對醫藥領域的興趣，在辦理營隊過程中也學習到解決問題能力，反饋很開心有機會與學員們實際交流科系方向。

啟發學子熱情，開創生物醫學視野，為未來繪夢想藍圖

即將升高三的台南營隊學員許同學興奮分享，在參加營隊後的確更清楚未來科系選擇方向，也從講師課程中翻轉刻板認知，透過分組合作學習到人際互動關係、溝通技巧及統籌能力；而學員丁同學也表示，對團體動力學以及操作印模刻牙製作自己的牙模印象深刻，因參與營隊團體活動，對醫療學習改觀，同時鼓勵未來學弟妹可以勇於學習與嘗試。

參加金門營隊的學員魏同學則興奮表示，原先自己的興趣是獸醫類別，透過此次的營隊除更加瞭解整體醫療體系及治療流程，希望透過此次經驗未來可以完善獸醫的治療體系，讓寵物也能擁有更專業的醫療照護；即將升高二的許同學已經是第二次參與營隊，除了對很難得遇到的牙模課程印象深刻外，更分享到能有一群與自己同樣方向的同伴與學長姊非常開心，一同努力與進步的同儕感讓他更有動力向目標邁步，也對未來有機會參與營隊的學弟妹們喊話：「一定要來參與一次！親自動手與探索能讓你更了解未來方向。」

金門高中許自佑校長也親臨現場勉勵學員，他表示：「離島學子能在學習歷程中提早接觸生物醫學領域，對規劃人生未來藍圖相當有幫助，感謝台灣安進與北醫楓杏連續多年舉辦生物醫學研習營，盼藉此激勵在地學子學習動機，並鼓勵公費生學成後也能返鄉服務，幫助當地醫療體系資源。」

持續推動醫學教育向下扎根，擴大科學創新影響力

此次兩位台灣安進醫藥部門同仁熱情投入擔任營隊講師，其中一位更是北醫楓杏營隊的畢業校友，透過精彩的互動授課方式，為學員帶來藥物研究發展及精準醫療課程。

台灣安進積極推動科學教育，連年與北醫楓杏攜手合作，將醫學教育帶入台灣偏遠地區，透過暑期生物醫學研習營。台灣安進總經理韋立格(Daniel Villegas)分享：「台灣安進秉持照護病患的核心使命，透過多元佈局，致力提升國人生活品質健康。北醫楓杏長期對推廣醫學教育不遺餘力，是我們將醫學教育結合企業慈善的最佳夥伴，台灣安進將持續以激勵和科學方式深耕科學教育，發掘培育生物醫學的未來之星。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59099

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