中共軍演意圖恫嚇台灣並介入選舉 我駐波士頓辦事處長投書回擊
在副總統賴清德8月出訪過境巴拉圭返國後，中國在台海周邊發動軍事演習恫嚇台灣。我國駐波士頓辦事處處長廖朝宏投書美國新英格蘭地區第一大報《波士頓環球報》（The Boston Globe）回擊表示，中國非理性的挑釁行為危害區域穩定，他也強調，中國目的在干擾台灣選舉，台灣不會屈服於來自對岸的壓力。
記者邱新博／台北報導
駐波士頓辦事處表示，美國新英格蘭地區第一大報《波士頓環球報》（The Boston Globe）8月30日以「台灣不會屈服於中國的恫嚇威脅」（Taiwan will not bow to China’sintimidation）為標題刊登駐波士頓辦事處處長廖朝宏的投書。
駐波士頓辦事處說，廖朝宏的投書是回應《波士頓環球報》8月19日有關中國在台灣周邊舉行大規模軍演的報導。廖朝宏投書表示，中國以賴副總統出訪過境美國為藉口舉行軍演，中國非理性的挑釁行為不僅危害區域和平穩定，更對民主價值以及以規則為基礎的國際秩序構成威脅。
廖朝宏指出，中國近期持續升高對台經濟脅迫及灰色地帶戰術，目的即在干擾台灣2024年1月的總統大選。廖處長強調，中國應該舉行自己的民主選舉，而非干涉台灣的民主；台灣人民對自己的民主生活方式感到自豪，不會屈服於任何來自對岸的壓力。廖朝宏並引用外交部長吳釗燮的推特表示，「我們的選舉是由台灣人民來決定，而非惡霸鄰居。」