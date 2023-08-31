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台灣禮來公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證

台灣禮來公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證
台灣禮來公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】台灣藥品行銷暨管理協會(TPMMA)於1991年成立，數十年來與台灣的醫藥環境共同改變成長，匯集了商、政、學界各方專家，TPMMA對台灣藥品行銷暨管理的技術、人才、資訊、學術，不斷參與、改進、培養及提升。因此設立了醫藥行銷師(MR)認證，提昇藥品行銷暨管理、培訓及獎勵藥品行銷暨管理人才，促進藥品行銷暨管理人才體系的健全；協助藥業經營者培養藥品行銷暨管理人才，該協會頒發榮譽MR證書給台灣禮來股份有限公司，表彰該公司對醫藥產業發展的付出。

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表揚藥業傑出人才　培育醫藥行銷師專業角色

TPMMA朱茂男理事長、李勝文常務理事、徐志偉主委、陳建州秘書長與劉政隆副主委，今日前往台灣禮來公司，頒發榮譽MR證書給該公司 勝間英仁總經理；朱茂男理事長表示：「TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售目標、藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識提供給醫療專業人員。」MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。

禮來以照護關懷和發現探索為承諾

禮來以照護關懷和發現探索為承諾，為全世界人類提供改善生活的藥物。近 150 年來，禮來一直引領改變生活的創新發現，如今，禮來的藥物幫助全球超過 4700 萬人。勝間英仁總經理表示：「禮來自1966年在台灣設立超過半個世紀，始終致力於提供創新藥物、優質醫療保健資訊與服務，以促進台灣民眾的健康照護。員工是禮來珍貴的資產，我們重視員工照護以及人才培育，未來也將持續鼓勵同仁提升個人專業能力，進而為客戶及病患做最大的貢獻。」

加速創新發現解決全球健康挑戰

禮來的科學家透過生物科技、化學和遺傳醫學的力量，努力加速創新發現，以解決世界上重要的健康挑戰、重新定義糖尿病照護、治療肥胖症並減少其最具破壞性的長期影響、強化對抗阿茲海默症疾病的努力、針對使人衰弱的免疫系統疾病提供解決方案，並將最難治療的癌症轉化為可控制的疾病。

禮來秉持著「讓數百萬人的生活更美好」的願景朝著更健康的世界邁出的每一步，這包括提供多樣性的創新臨床試驗，並努力確保禮來的藥物可近性及可負擔性。未來，禮來仍會持續研發創新的投資，在經營管理上追求卓越，幫助更多的病患恢復健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59094

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