台灣禮來公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證

我是廣告 請繼續往下閱讀
表揚藥業傑出人才 培育醫藥行銷師專業角色TPMMA朱茂男理事長、李勝文常務理事、徐志偉主委、陳建州秘書長與劉政隆副主委，今日前往台灣禮來公司，頒發榮譽MR證書給該公司 勝間英仁總經理；朱茂男理事長表示：「TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售目標、藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識提供給醫療專業人員。」MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。
禮來以照護關懷和發現探索為承諾禮來以照護關懷和發現探索為承諾，為全世界人類提供改善生活的藥物。近 150 年來，禮來一直引領改變生活的創新發現，如今，禮來的藥物幫助全球超過 4700 萬人。勝間英仁總經理表示：「禮來自1966年在台灣設立超過半個世紀，始終致力於提供創新藥物、優質醫療保健資訊與服務，以促進台灣民眾的健康照護。員工是禮來珍貴的資產，我們重視員工照護以及人才培育，未來也將持續鼓勵同仁提升個人專業能力，進而為客戶及病患做最大的貢獻。」
加速創新發現解決全球健康挑戰禮來的科學家透過生物科技、化學和遺傳醫學的力量，努力加速創新發現，以解決世界上重要的健康挑戰、重新定義糖尿病照護、治療肥胖症並減少其最具破壞性的長期影響、強化對抗阿茲海默症疾病的努力、針對使人衰弱的免疫系統疾病提供解決方案，並將最難治療的癌症轉化為可控制的疾病。
禮來秉持著「讓數百萬人的生活更美好」的願景朝著更健康的世界邁出的每一步，這包括提供多樣性的創新臨床試驗，並努力確保禮來的藥物可近性及可負擔性。未來，禮來仍會持續研發創新的投資，在經營管理上追求卓越，幫助更多的病患恢復健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59094
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw