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美網／中國小將張之臻爆冷淘汰名將Rudd　戰勝世界前5選手寫紀錄

▲中國大陸球員張之臻在美網第二輪爆冷擊敗第5種子的挪威好手Casper Rudd，寫下紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸球員張之臻在美網第二輪爆冷擊敗第5種子的挪威好手Casper Rudd，寫下紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2023美國網球公開賽男單項目冷門不斷，在稍早第7種子、希臘好手Stefanos Tsitsipas爆冷出局後，第5種子的挪威好手Casper Rudd也不敵中國大陸球員張之臻，寫下紀錄。

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經過3小時18分鐘的比賽，張之臻以6:4、5:7、6:2、0:6、6:2擊敗了去年打進決賽的Rudd。他這一場比賽共打出59記制勝球，成為自Pepperstone ATP排名（1973 年）啟用以來，第一位擊敗世界前5的中國男子選手。

這是張之臻職業生涯中第2次晉級到大滿貫第3輪，上一次是在今年的法網。本屆美網他前2輪都打滿5盤，下一戰將和22歲的日裔澳洲選手土方凜輝進行交手。

這場比賽對Ruud來說相當讓人失望，當他在第4盤以0:6強勢扳平盤數後，張之臻花了很長時間上廁所、並換了衣服，前者對此相當不滿，對主審咆哮：「你為什麼什麼都不做？有時你會嚴格地要求遵守規則，但有時你卻對此不在乎。 你為什麼什麼也不做？」

第5盤首局，Ruud立刻被破發，他再次向主裁判抱怨，指責對方沒有遵守時間限制。但這樣似乎只是影響到他自己的作戰情緒，最終這位挪威名將以盤數2:3倒在第2輪。

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