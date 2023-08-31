限量 33 輛經典重生　全新 Alfa Romeo 33 Stradale 正式發表

致敬經典重新詮釋，Alfa Romeo推出限量33輛早售罊的33 Stradale

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Alfa Romeo先前已預告會推出採用33 Stradale設計元素的跑車，就在稍早前這款讓眾人等待許久的跑車終於現身了，在外觀上確實引用許多33 Stradale設計元素，甚至連車名都沒改，雖說如此但在動力部分卻大不相同，有3.0升V6渦輪與純電兩種選項，心動嗎？來不及了，限量33輛的33 Stradale早在亮相前就已全部名花有主了。

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Alfa Romeo 33 Stradale不僅採用許多1967年33 Stradale設計元素，甚至連車名也乾脆不改直接沿用試圖再造經典，由於汲取靈感與向當年致敬，可看到新33 Stradale不論車頭、頭燈、水箱護罩、車尾與線條曲線都有著濃濃的當年33 Stradale身影然而在此基礎下也注入新的設計語彙，同時限量的33輛配額也在經過挑選後讓客戶參與其中進行客製製作。

不僅採用許多1967年33 Stradale設計元素，連車名都維持33 Stradale。
不僅採用許多1967年33 Stradale設計元素，連車名都維持33 Stradale。
在設計與線條都汲取和向當年33 Stradale致敬。
在設計與線條都汲取和向當年33 Stradale致敬。
車內如同外觀一樣簡潔沒有絲毫繁雜設計，眼見與觸及之處也只有鋁質、碳纖維等材質，為了進一步簡化座艙其配置的中控螢幕也採伸縮式設計，甚至連方向盤也取消全部按鍵移至車頂，搭配排檔如撥桿的設計營造出復古與機艙氛圍。

座艙規劃也相當簡潔。
座艙規劃也相當簡潔。
方向盤上沒有任何按鍵。
方向盤上沒有任何按鍵。
按鍵都移到車頂上。
按鍵都移到車頂上。
排檔前的數字是客戶精心挑選的。
排檔前的數字是客戶精心挑選的。
滿滿經典情懷的33 Stradale在動力上則有新意提供兩種選項，其中為配置八速自手排變速箱的3.0升V6渦輪引擎，具有620hp最大馬力輸出，為讓33 Stradale可以貼近日常，在 Strada(公路)模式下引擎輸出與懸吊反應都會來得稍慢與略為軟調舒適，而閥門也會延至5,000轉才會開啟，而欲操駕時則切至Pista(賽道)模式，此模式引擎出會變得更積極，懸吊也會轉為硬朗，同時閥門會持續開啟，提供激昂熱血的駕馭感受。

除3.0升V6引擎外33 Stradale也提供750hp最大馬力和450公里續航里程的純電系統，無論燃油或純電採碳纖維車體、鋁質底盤打造的33 Stradale，都能在3秒內從靜止加速到100km/h，且極速也有333km/h。

33 Stradale提供3.0升V6渦輪與純電兩種動力系統。
33 Stradale提供3.0升V6渦輪與純電兩種動力系統。
33 Stradale只有少少的限量33輛而已，現在看到就算再喜歡也買不到，因為在亮相前只公布草圖就已全部售完，第一輛33 Stradale預計會在2024年12月交付到車主手中。

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