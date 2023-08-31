研究：祖父母定期「做這1件事」孤獨感減少、成就感增加了

我是廣告 請繼續往下閱讀
跟進新教養觀念 避免與子女產生爭執高雄市立凱旋醫院院長周煌智表示，文中提到照顧孫子女可以為長者的心理健康帶來正面影響，但隔代相處仍存在代溝，不同的教育觀念可能引起祖父母與父母間的爭執，祖父母們不妨利用這個時機跟進新的教養觀念，避免和子女們產生溝通問題。
此外，國內已有許多團體定期舉辦共餐、健康促進、心理諮商等活動，可多鼓勵身邊長者參與，維持他們的社會聯繫。
照顧孫子女增加活動量 出現意見分歧應先溝通董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，對祖父母而言，生理上，因為照顧孫子女需要到戶外活動或接觸其他照顧者，可增加祖父母身體的活動量；心理上，祖父母面對孫子女時會覺得被需要，進而產生成就感與補償心態。在照顧孫子女上，祖父母和父母相比可能有更多的寵愛，當面臨雙方對孩子的教養有歧見時應先溝通，避免孩子日後過於依賴祖父母，養成不好的習慣。
葉雅馨最後呼籲，面對家中的祖父母，年輕夫妻可將他們視為資源而非依賴，他們對家庭及社會仍可做出許多貢獻，應重視他們的社會價值。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59031
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw