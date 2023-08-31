MLB／大谷翔平是鬼吧！生涯兩度繳超狂數據 成大聯盟史上第一人
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平，因右肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷，本季將不再以投手身分出場。然而，這並未影響他作為打者的出色表現，他以8支三壘安打、25支二壘安打和44轟數據，寫下大聯盟史無前例紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
據日本媒體《Full-Count》報導，大谷翔平在201年賽季擊出25支二壘安打、8支三壘安打和44發全壘打，成為自1940年以來，大聯盟史上第6位達此成就的球員，與1978年Jim Rice、1980年Mike Schmidt和2000年Vladimir Guerrero等傳奇名將並列。
值得一提的是，大谷翔平在2021年贏得美聯MVP殊榮，首次達成25支二壘安打、8支三壘安打和44轟紀錄，而今年大谷又一次達成這項成就，成為大聯盟史上第一位生涯兩度締造該紀錄的球員。
大谷翔平曾在2021年以全票獲選為MVP，今年大谷打擊成績再進化，即便「投手大谷」因傷提前關機，但這並不影響他角逐美聯年度MVP，同時他也是大聯盟史上第一位連續兩季達成10轟、10勝的球員，有望在季後奪得生涯第二座美聯MVP。