暑假結束了別撲空 新北4大免費戲水區9月起假日限定
今年暑假裡最受大小親子朋友歡迎的新北市「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」、「汐止星際遊戲場」及「新莊塭仔底濕地公園戲水池」等4處免費玩水景點，自開放以來吸引非常多市民朋友攜家帶眷、大手牽小手湧入戲水區，盡情的玩水嬉戲。新北市政府水利局今（31）日提醒，戲水區在9月起僅每周例假日及國定假日開放，請市民朋友注意開放時間，以免撲空。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局長宋德仁表示，塭仔底濕地公園是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，園內設施完備，有迎賓廣場、兒童遊樂區、戲水池、休憩涼亭和溜冰場等，其中戲水池更是暑假期間，小朋友們最愛的消暑設施，自開放以來已經吸引許多親子來戲水，假日人潮更是爆滿，許多大小朋友已經「N刷」好幾次都玩不膩，是新莊最夯戲水場所之一。
宋德仁再說到，另外在新北河濱公園的三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場及汐止星際遊戲場戲水區，也讓孩子們的暑假過得既充實又清涼；尤其以八大行星為主題的汐止星際遊戲場，今年加碼的2座噴水拱門，搭配夜間燈光秀，帶給小朋友更驚奇的戲水樂趣與快樂的暑期回憶。
新北市政府水利局說明，為提供市民一處完善安全的戲水場所，除了定期維護戲水區的設施，加強環境清潔外，並不定時辦理水質檢驗確保水質合於標準，戲水區水質並經衛生局現場抽驗水質合格；請家長及小朋友務必遵守戲水場所公告的注意事項，並配合現場工作人員的指揮，禁止在戲水區內奔跑、跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，才能玩的安全，玩的放心。