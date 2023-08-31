眼睛痠、脹、痛＝眼壓高？醫：多為眼疲勞，要保養，６警訊速就醫！

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只有痠、脹、痛：通常眼睛疲勞。黃楚軒醫師表示，民眾若單純只感覺到眼睛痠、脹、痛，其實大多是出自於眼睛疲勞，大多和高眼壓、眼壓升高無關。例如因為過度使用手機、電腦等3C產品，或是工作關係用眼過度、熬夜不睡、作息不佳等所引起。一般而言，高眼壓通常沒有症狀，需要透過儀器測量才有辦法確認，也有許多高眼壓患者沒有症狀檢查時才發現。
出現合併症狀：可能高眼壓、青光眼。不過若眼壓急遽升高、嚴重的高眼壓，甚至是更進一步進展到急性青光眼，這些情況就有可能出現眼睛痠、脹、痛，並常見合併頭暈、頭痛、噁心、想吐等症狀。若是這些症狀同時出現就需要特別留意，盡早就醫檢查，青光眼有視力受損、失明的風險。
眼睛痠、脹、痛未必是眼壓高，但還是要注意其他眼疾風險！
雖然一般的眼睛痠、脹、痛多和用眼過度有關，與高眼壓、青光眼沒有絕對關係，不過若是經常如此，也可能會產生其他的眼部疾病，例如乾眼症、虹彩炎、角膜炎等一般眼疾。而在長期用眼過度的情況下，也可能增加青光眼、黃斑部病變、白內障等眼疾風險，還是需要多加留意，建議日常注意眼部保養，尤其是長時間需要使用電腦、手機，或是其他用眼工作族群。
常常用眼過度痠、脹、痛？醫教４保養，６警訊速就醫！
日常眼部４保養：黃楚軒醫師建議，民眾日常保養眼睛，可養成沒事多閉起眼睛休息的習慣。另外也可以透過熱敷、按摩等方式保養，熱敷可用熱水袋、熱敷眼罩等，留意溫度避免過高即可；按摩則按摩眼瞼，力道適中不要過度壓迫眼球。時常用眼的族群日常也可備著人工淚液增加眼部保濕、避免眼睛乾澀。
６警訊速就醫：黃楚軒醫師也提醒，上述僅是日常保養而非治療，若是出現前述提到頭暈、頭痛、噁心、想吐等青光眼合併症狀，或是感覺到視野受損、視野扭曲、視野模糊、出現黑點/黑影、嚴重眼痛等異常現象，這些都有可能是較嚴重的眼部疾病，應盡早檢查，以確保眼部健康。
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