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良好術後疼痛控制　不再痛起來要人命

良好術後疼痛控制　不再痛起來要人命
良好術後疼痛控制　不再痛起來要人命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】看到這句話，大部分的人都會想到前一句：「牙痛不是病」，但其實不只是牙痛，還有許多疼痛都會痛到讓人大喊：「痛死啦！」

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手術麻藥褪去痛　嘗試自控式止痛

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區麻醉科主治醫師謝明翰說，病人在接受手術的時候，因為有麻醉藥物的關係，身體是處在睡著或是神經傳導被阻斷的狀態，但是當麻醉退了之後，病人從沉睡中清醒或是神經傳導恢復正常時，就會開始感受到疼痛。手術後的疼痛程度受到許多因素的影響，包括手術部位、傷口大小、發炎程度等，而疼痛引發的影響非常廣，可能導致失眠、血壓高、情緒低落、活動力下降等，甚至有併發中風或心肌梗塞的案例。

手術順利完成但卻因為疼痛而產生併發症，這是病人和醫療人員都不希望發生的，隨著醫療的進步，手術後的疼痛控制越來越被重視，提供「病患自控式止痛」的機器可以讓病人使用，跟傳統的疼痛處理流程相比，「病患自控式止痛」機器可以提供更即時的止痛效果，止痛藥物也能在安全範圍內提供更符合病人需求的劑量，不過因為健保沒有給付的關係，病人需要自費才能使用，現行的計價是使用三天要付費六千三百元。

病患自控式止痛　使用上有3問題

良好的術後疼痛控制，可以提升住院時的生活品質，減少併發症的產生，如果想對「病患自控式止痛」更深入了解，可以在手術前的麻醉諮詢時跟麻醉科醫師討論。在臨床上會遇到一些民眾提出關於「病患自控式止痛」的疑問，針對常見問題，謝明翰醫師說明如下：

一、「使用這個機器會很困難嗎？」：機器只有一個按鈕，在裝上機器時會有醫療人員教導如何使用，之後在病房如果有使用上的問題也可以再詢問。

二、「會不會導致藥物成癮？」：目前研究顯示，短期使用止痛藥的成癮機率極低。

三、「我有買私人保險，會理賠嗎？」：目前市面上大多數實支實付的私人保險都有理賠，不過建議先詢問保險公司關於理賠的詳情。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59037

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