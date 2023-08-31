良好術後疼痛控制　不再痛起來要人命

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手術麻藥褪去痛 嘗試自控式止痛臺北市立聯合醫院和平婦幼院區麻醉科主治醫師謝明翰說，病人在接受手術的時候，因為有麻醉藥物的關係，身體是處在睡著或是神經傳導被阻斷的狀態，但是當麻醉退了之後，病人從沉睡中清醒或是神經傳導恢復正常時，就會開始感受到疼痛。手術後的疼痛程度受到許多因素的影響，包括手術部位、傷口大小、發炎程度等，而疼痛引發的影響非常廣，可能導致失眠、血壓高、情緒低落、活動力下降等，甚至有併發中風或心肌梗塞的案例。
手術順利完成但卻因為疼痛而產生併發症，這是病人和醫療人員都不希望發生的，隨著醫療的進步，手術後的疼痛控制越來越被重視，提供「病患自控式止痛」的機器可以讓病人使用，跟傳統的疼痛處理流程相比，「病患自控式止痛」機器可以提供更即時的止痛效果，止痛藥物也能在安全範圍內提供更符合病人需求的劑量，不過因為健保沒有給付的關係，病人需要自費才能使用，現行的計價是使用三天要付費六千三百元。
病患自控式止痛 使用上有3問題良好的術後疼痛控制，可以提升住院時的生活品質，減少併發症的產生，如果想對「病患自控式止痛」更深入了解，可以在手術前的麻醉諮詢時跟麻醉科醫師討論。在臨床上會遇到一些民眾提出關於「病患自控式止痛」的疑問，針對常見問題，謝明翰醫師說明如下：
一、「使用這個機器會很困難嗎？」：機器只有一個按鈕，在裝上機器時會有醫療人員教導如何使用，之後在病房如果有使用上的問題也可以再詢問。
二、「會不會導致藥物成癮？」：目前研究顯示，短期使用止痛藥的成癮機率極低。
三、「我有買私人保險，會理賠嗎？」：目前市面上大多數實支實付的私人保險都有理賠，不過建議先詢問保險公司關於理賠的詳情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59037
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