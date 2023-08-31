馬鈴薯竟有助減重、平衡血糖！營養師：３料理方式美味又養生。

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馬鈴薯的主要營養：簡鈺樺營養師表示，馬鈴薯在六大營養當中被歸類為「全榖雜糧類」，也和飯、麵一樣同是澱粉類食材。除了熱量能提供身體能源，也有促進腸道健康的膳食纖維，以及有助護心的鉀、鎂等礦物質，穩定神經的葉酸和菸鹼素等。
更適合小朋友吃：馬鈴薯各族群都可以吃，不過特別推薦給小朋友。簡鈺樺營養師說明，馬鈴薯和紫米、糙米一樣都是全榖雜糧類，不過相較於這些全榖雜糧類來說，馬鈴薯質地軟對於小朋友來說適口性較佳。此外，馬鈴薯也同是薯條的原型，因此接受度就顯得卓越。因此對於不願意嘗試米粒類的全穀雜糧孩童，不妨試試馬鈴薯。
有助減重、控血糖的膳食纖維：一般說到馬鈴薯，或許會想到有助減重以及控制血糖的抗性澱粉。事實上馬鈴薯的抗性澱粉是在於「生馬鈴薯澱粉」，但馬鈴薯不建議生食，因此營養師更想強調在同與抗性澱粉一樣優秀的膳食纖維，有助於增加飽足感以及減少攝取量來達到減重、平衡血糖，且有助優化腸道菌叢環境。不過份量還是相當重要。
助減重、控血糖，也不能吃太多：簡鈺樺營養師舉例，和能達飽足感的一碗白飯，也就是4份來說相比，超商所賣的一份馬鈴薯約90公克，吃兩到三顆可達飽足感，澱粉攝取量僅約為2到3份左右，因此相對攝取總熱量較少。但想必也不代表可以肆無忌憚卯起來吃，否則超量攝取一樣會適得其反。
減重、控糖，營養均衡是重點：若是基於減重、控制血糖，也不能只單靠吃馬鈴薯，概念上還是需要以三餐營養均衡，基本建議除了澱粉，還需要有蔬菜、蛋白質、澱粉。若情況允許則蔬菜量再更多些，如此會更有助減重。
馬鈴薯有天然毒素別亂吃！生的、發芽、切掉都別吃。
說到抗性澱粉，種類有非常多種，民眾最常耳聞莫過於熱飯變成冷飯，因此可能聯想到既然生馬鈴薯有抗性澱粉，或許可以生食？簡鈺樺營養師也提醒不可生食馬鈴薯。
生的馬鈴薯存在有稱為「茄靈鹼」的天然毒素，這種毒素不是只有發芽的馬鈴薯才有，只是發芽的馬鈴薯會更多，可多達5倍，生的、發芽的吃下都可能中毒，出現噁心、嘔吐、腹痛腹瀉、神經失調等情況。且發芽的部位就算切掉也無法完全去除。因此發芽的不建議吃，生的需要先進行烹煮。尤其提醒孕婦、年長者、幼童、疾病者等免疫力較低者更要留意。
馬鈴薯有助減重、控血糖，營養師教簡單３料理更養生！
簡鈺樺營養師也推薦，民眾在吃馬鈴薯的時候，也可以進行簡單的料理，除了味道口感更豐富，營養也更多元。
冷馬鈴薯：馬鈴薯經煮過後再放冷、放冰箱，可取代早餐的麵包，獲取更多纖維；也可以作為運動後的澱粉來源喔！
蛋薯條、蛋薯餅：把馬鈴薯切成條狀，適度裹上麵粉，再加上蛋液，煎煮後就變成「蛋薯條」或「蛋薯餅」，除了可以吃到馬鈴薯的營養，也可以吃到雞蛋的營養。但切記不是用炸的，溫度別太高。
花椰菜薯泥：將馬鈴薯烹煮後，和花椰菜一起剁碎，再加入鮮奶打成泥，做成「花椰菜薯泥」，除了製作容易、方便，口感也更加滑順、奶香四溢，也可以攝取到牛奶和花椰菜的營養。
避免高溫、油炸、氣炸：馬鈴薯雖然有營養，但不建議高溫烹煮，特別是油炸做成薯條。除了高溫容易破壞營養素之外，也可能產生梅鈉反應，油脂也容易攝取太多的熱量，對身體造成負擔，影響血管健康、增加身體氧化機會、也有致癌疑慮。
而氣炸鍋製成的氣炸薯條，雖然油量大幅減少，不過同樣是高溫料理，營養容易被破壞，可做為減重過度期取代油炸物食用，但不建議長期如此。
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