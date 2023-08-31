國民黨市值上億黨部變成市有地 中市府：官司定讞前先月繳12萬元
市值逾億元的國民黨台中市黨部土地及建物，被行政院黨產會認定為「政黨不當取得財產」，台中市政府昨將產權登記為市府所有，由財政局管理，市黨部則向高等行政法院提行政訴訟。財政局指出，在行政訴訟結果出爐前，台中市黨部可「暫用」，市府將每月徵收使用補償金約12萬元，市黨部低調表示「等行政訴訟有結論再說」。
記者顏幸如／台中報導
行政院黨產會調查，戰後國民黨來台，「佔用」市有財產台中市役所舊廳舍做為台中市黨部及民眾服務社長達36年。之後市府促請國民黨搬離，國民黨遂於1985年間，要求市府以「搬遷補償費」名義編列3500萬元，補助市黨部新建辦公處所，並以低價向市府購買西屯「市有機關用地」，即位於精明一街商圈旁、大隆路上的台中市黨部現址。
該處黨部土地及建物初估市值超過一億元。黨產會認定當年土地、建物是拿台中市政府3500萬元公帑購入及興建、登記於國民黨名下，係以悖於民主、法治方式不當取得的財產，應移轉台中市政府所有。
台中市府30日已依《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第31條規定，將產權登記為市府所有，由財政局管理。國民黨台中市黨部主委顏文正強調，黨部現有土地及建物已逾30年，當年市府發放補償金黨部搬遷時，經台中市議會通過，如今時空背景轉換變成「不當取得」，已提行政訴訟爭取權益保障。
財政局指出，行政訴訟程序未完成前，現址將先維持讓該黨部「暫用」，同時依一般租用公有地方式，徵收使用補償金，土地每月收8萬7957元，建物收3萬2173元，合計每月12萬130元，該補償金採每年1月及7月各徵收一次。至於是否繳交使用補償金，顏文正表示，「等行政訴訟有結論再說」。