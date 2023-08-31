高雄鼓山魚市場突宣布停業　高市府：重新調整再出發

號稱「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，去年10月風光開幕，隨著熱潮退燒後，未料，鼓山魚市場今(31日)突宣布，將於9月4日起暫停營業整修，裝修調整時間約3個月，引發高市府海洋局關切並表示，將採納大家的建議，將以招入新型態的水產店舖、夜間規劃為主，調整整體營運方向、櫃位，以最新最好的型態，重新再出發。
記者郭凱杰／高雄報導
鼓山魚市場今天突然宣布自9月4日起暫停營業，引發高雄市政府關切，海洋局甚至強調事先不知情。對此，負責營運的南仁湖公司表示，將採納大家的建議將以招入新型態的水產店舖、夜間規劃為主，將調整整體營運方向、櫃位，以最新最好的型態，重新再出發，故預定從9月4日起暫停營業，裝修調整時間約3個月。
海洋局表示，鼓山魚市場於111年10月21日開幕，因建築外觀及周邊水岸景色優美，獲得民眾好評，惟部分民眾希望能增加水產、海鮮項目，負責營運單位南仁湖公司從善如流，採納大家的建議，將以招入新型態的水產店舖、夜間規劃為主，將調整整體營運方向、櫃位，以最新最好的型態，重新再出發。
鼓山魚市場改造總經費1.2億，獲農委會補助3000萬、交通部觀光局補助3360萬元，餘款由地方自籌。交通部航港局補助2000萬元，做為行渡輪站外觀及候船空間動線改造。隨著熱潮退燒後，平日遊客冷冷清清，只剩6櫃位經營，甚至成為藍綠陣營政治攻防話題。