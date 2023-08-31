遭楊玲宜影射成網軍！Cheap怒轟民進黨「議員都管不好怎麼治國」

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貼文隨後引來平時就相當關心交通議題的網紅Cheap留言建議：「議員，降低車速的方式有很多，這種閃燈跟寫一個慢字是最爛的，比測速還爛，正確的方式應該是用工程去降低車速，有錢就可以蓋實體工程縮減車道，沒錢也可以劃標線」。
不料此留言後續竟遭楊玲宜刪除，Cheap也被封鎖，令他氣得在臉書發文痛批：「笑死，毫無民主素養的議員，沒看過這麼沒民主素養的，我罵過的立委、議員很多，封鎖就只有你和民眾黨的傅國淵，人家傅國淵我是真的用罵的，啊我有罵你嗎? 如此溫柔的跟你建議，你是在封鎖三小？」
後續楊玲宜則又在臉書發文反嗆：「被封鎖也只是剛剛好而已，別太心碎，外傳某黨月花10萬買網軍，要多加油點！」此話一出立刻遭到各路網友砲轟，眼見輿論大逆風，楊玲宜又在30日編輯貼文表示：「自己也有責任應該要說明清楚事情的始末。」楊玲宜稱當地里長與居民多次向市府交通處反映未果，才拜託她協助溝通，解決巷口出入安全問題，可「高虹安帶領的新竹市府始終沒有回應」，最後只能選擇下下策裝設爆閃燈。
這次又被抹黑成網軍，事後Cheap也在批踢踢上吐露心聲：「如果民進黨中央放任這種議員到處嗆， 一點約束力都沒有，我一樣認爲民進黨連底下的小議員都管不好，是要怎麼治國？讓人覺得是在專制國家 不同意見就打成網軍，說好的謙卑謙卑再謙卑呢？通常這種髒活都是側翼在做，結果議員跳下來嗆人，哪招啊？」
最後Cheap也表示，對於交通貢獻，自己是問心無愧絕對比楊玲宜多，「我不是喜歡邀功的人，關於交通改革我會一直走下去」。