國內現搶鹽潮！原能會6點澄清 政院：為了健康、食用鹽適量即可
日本政府於上周四將核廢水排入海洋，近來鄰近國家湧現「搶鹽潮」，國內也出現同樣情況，對此原能會今（31）日行政院會會後記者會說明，對於民眾誤解爭購食鹽、國內食鹽安全無虞與密切掌握食鹽供應與售價進行說明。行政院發言人林子倫也呼籲，為了身體健康，食用鹽適量即可，不用過量也不用囤積。
記者陳威叡／台北報導
對於日本政府排放核廢水，引發鄰近國家出現「搶鹽潮」，對此原能會強調食鹽輻射污染風險低，此外國內食鹽供應無虞，也聲明指出，首先民眾誤認為吃碘鹽可以防輻射，但實際上無此功效，其次是誤認時鹽可能受氚污染，但實際上食鹽結晶含水極微。
第三是台鹽原料及產品主要來自澳洲天然鹽，第四為台鹽定期送驗，均未檢出輻射殘留；第五是國內食鹽產能足以供應全台民眾食用所需，不必搶購。最後則是會持續關注物價波動情形，囤積或哄抬物價業者必將嚴查。
林子倫也說明，台鹽目前定期送檢的食鹽都安全無虞，沒有輻射超標的情況，對於國內出現搶購現象，實際上台鹽目前庫存相當充足，會持續機動因應國內市場需求，經濟部也將協調台鹽提高產量，籲請民眾不用擔心。
林子倫呼籲民眾，為身體健康，食用鹽適量即可，不用過量也不用囤積，政府會持續監測各項數據，嚴格把關國人食品安全，不需過度恐慌。