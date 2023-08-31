MLB／除了愛大谷翔平還能愛誰 今年有望再創史上唯一誇張紀錄
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平，在2021年榮獲美聯MVP殊榮，該季他成為「Quintuple 100」（投打5數據皆破百）第一人，如今本賽季大谷翔平有望生涯二度達標「Quintuple 100」紀錄，將成為大聯盟史上第一人。
記者路皓惟/綜合報導
回顧大谷翔平在2021年贏得美聯MVP的那一年賽季，「投手大谷」主投130.1局，送出156次三振，「打者翔平」則是揮出137支安打，貢獻100分打點，以及跑回102得分，成為大聯盟首位投打5數據皆破百的球員。
今年大谷翔平再度繳出亮眼的成績單，雖然大谷因手肘韌帶傷勢已經提前關機，但本季23場先發，主投132局投出167次三振，且在打擊部分，大谷已敲出150支安打，累積101得分，目前累積95分打點，只差5分打點即可生涯二度達標「Quintuple 100」。
大谷可以說是不世出的天才型球員，能投擅打等於一人抵兩人用，大谷即將於今年球季結束後成為自由球員，估計渴望收穫價值至少6億美元的超級合約，只是手肘受傷的大谷身價恐受到一些影響，尤其若進行Tommy John手術，將是他赴美第二度動刀，有部分專家認為，大谷續留天使的機率也正在提高當中。