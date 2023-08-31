蝦皮「9.9超級購物節」百大夯品9元起　加碼下單抽「清空購物車」

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「9.9超級購物節」祭總價破億元補貼！9/9 熱銷強品最低9元起
為迎接「9.9超級購物節」最高潮，蝦皮購物豪氣祭出「強品億萬補貼」，從過往檔期用戶加購數量排行榜中，精選百大夯品殺至9元起，力邀全台用戶9/9上站瘋搶補貨！當天只要下滿9單，前往活動頁領取「清空購物車」抽獎券，還有機會讓蝦皮購物幫你霸氣清空購物車；0點最快下單的前2千名用戶再免費拿新光影城爆米花兌換券，獎上加獎的超值購物體驗千萬不要錯過。還不知道要買什麼嗎？精選強力補貼熱門商品榜單，無腦加購準沒錯！
必備居家榜 囤貨價9元起
過往檔期每分鐘被加購11次的人氣商品倍潔雅 蝦皮聯名衛生紙、每6秒被加購一次的MIHONG 高效 益生菌 + 酵素整點限量9元；原價破5千元的TRUU 童 淨膚潔顏露，限時不用2千元即可入手； 麗貝樂TOUCH 嬰兒紙尿褲5號箱購價破盤殺至2,499元，為寶貝備貨現在最划算 !
頂級家電榜 打造美好居家生活
單日被加購近4千次的掃拖神機Roborock S8 Pro Ultra掃地機器人，輕鬆幫你分擔清掃辛勞，現買現省近3萬元；擁有超強吸力的dyson V12 SV35 Total Clean吸塵器，以智能演算完成超深層清潔，7折價17,099元；VOGUE最佳美容大賞肯定，dyson HD08吹風機不用萬元即可入手。
娛樂享樂榜 讓你開學不憂鬱
開學除了用功學習外，更不能忘記適時放鬆！遊戲主機類加購率數一數二的Nintendo Switch OLED版，萬元有找讓宿舍歡聚更多樂趣；頂尖玩家一致推薦的PlayStation 5 光碟版主機，只要15,799元就能享受前所未有的遊戲體驗；單日加購破8千台的Apple AirPods Pro 2，9/9入手省破千元讓通勤之路不再無聊。
蝦皮購物「9.9超級購物節」9/9六大優惠指南
優惠一：每人6張全站199元起免運券
• 每人６張全站199元起免運券，1張限9/9當日0-2點使用、5張9/9全天可用
• 領免運券再抽iPhone 15 100%商品兌換券
優惠二：6張85折起優惠券 最高折5000元
• 1張全站85折優惠券、1張商城85折優惠券，限9/9當日0-2點使用
• 4張指定類別商城88折優惠券，最高折5000元，限9/9當日使用
優惠三：9/9下單搶第一 爆米花人人都+1
• 當日前2000位下單的用戶，即享新光影城免費爆米花兌換券
優惠四：揪好友「9愛購物車+1」 下單再抽清空購物車
• 每日分享「9.9超級購物節」活動頁給99位好友即可獲得99蝦幣，數量有限送完為止
• 當日下滿3單，即可領取滿499元折40元優惠券
• 當日下滿6單，即可領取滿899元折70元優惠券
• 當日下滿9單，即可以領取「清空購物車」抽獎券，中獎者將獲得5萬元優惠券
優惠五：參加蝦幣回饋挑戰賽 10萬蝦幣等你瓜分
• 下單滿1,500元，即可參與瓜分10萬蝦幣
優惠六：強品億萬補貼，百大精選商品最低９元起