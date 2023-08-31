《艾爾之光》全新地區「莫納特拉」8/31上線！ 一次開放3大新副本
遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，推出大幅更新內容，8月31日全新地區「莫納特拉」上線，一次開放三大副本：異國風情的「黃金城梅多巴茵」、刺激探險的地下巢穴「獵人的藏身處」、充滿挑戰的圓形地獄「托爾塔競技場」；隨著新地區開放，官方釋出新系統「泰納布洛斯裝備改造」，幫助玩家提升裝備能力。改版紀念活動同步開跑，完成指定任務可搶先體驗全新飾品：「黃金女王的翅膀」、「托爾塔丹的束縛球」、 「夢魔的翅膀耳朵」。
家庭消費中心／綜合報導
全新地區「莫納特拉」推出
《艾爾之光》8月31日推出全新地區「莫納特拉」，三大副本讓艾爾小隊前往鋼鐵嶺展開在赤馬領最後的故事。副本「黃金城梅多巴茵」充滿著異國風情，藏著各式寶物與魔法、副本「獵人的藏身處」在充斥著魔獸咆嘯聲的地下巢穴探險、副本「托爾塔競技場」在圓形地獄進行極限挑戰。
隨著新地區開放，官方釋出新系統「泰納布洛斯裝備改造」，於三大新副本可收集「莫納特拉的反應裝置」進行防具改造，讓持有裝備的戰力更加成！
此外，「莫納特拉」地區更新同步祭出改版紀念活動，完成指定任務可搶先體驗全新飾品。活動期間完成指定次數的新副本挑戰，可獲得豐富虛寶，包括「[科保]莫納特拉地區體驗箱」、「黃金女王的翅膀(7天)」、「托爾塔丹的束縛球(7天)」、「夢魔的翅膀耳朵(7天)」。
官方也推出「燃燒活動」，於周末時段進行副本，可分別獲得「經驗值」及「掉落率」2倍，加速玩家的練等體驗、取得資源。