MG ZS入手價74.9萬元！比YARiS CROSS貴2.4萬 車迷：沒吸引力了
台灣MG今（31）天正式發表跨界休旅「ZS」，採單一1.5升動力車型，最大馬力120批，單一車型正式售價為74.9萬元（汰舊換新價69.9萬元），目標月售500量。不過，相較上周剛公開規格配備的Toyota YARiS CROSS，其預售價72.5萬元，還貴了2.4萬元，讓部分期待甜甜價的MG車迷感到失望，嘆說「這價格沒吸引力了」。
記者徐銘穗/綜合報導
MG ZS車身尺碼長寬高為4323/1809/1653 mm，軸距為2585mm，新車主打蘇打藍、貝果橘、奶昔白、秋刀銀、墨魚黑等5車色。配備LED頭尾燈、全景天窗、 17吋輪圈。
內裝部分，搭載多功能數位儀表、10.1吋中控螢幕，並配備冷氣後座出風口、電子手煞車含Auto Hold，其他像是MG Pilot 2.0 Level 2駕駛輔助系統、360°環景影像也一應俱全。
動力上，MG ZS採單一1.5升自然進氣引擎、CVT變速箱，最大馬力120匹、最大扭力15.3公斤米，能源局平均油耗為15.3km/L，屬3級能源效率，台灣目前尚無導入渦輪、電動等其他動力選擇。
MG汽車過往以「甜甜價」在台打響名號，這次MG ZS售價發表後，讓部分車迷感到失望，紛紛在官方臉書留言，嘆說「這價格沒吸引力了」、「直接放棄了，這金額」，還有人認為應再便宜5萬元，才能分食YARiS CROSS的客群。