女性愛吃甜食可能會讓「妹妹」癢到爆！ 醫揭4項NG壞習慣
根據統計，台灣半數以上的女性曾有過私密處困擾，例如：搔癢、異味、分泌物多，甚至是發炎感染等問題，尤其夏日氣候潮濕悶熱，不適感可能更加強烈。星和診所台中副院長陳依婷醫師提醒，久坐不動、慣性熬夜、愛吃甜食與重口味飲食，都容易導致私密處出現問題，除了維持良好生活習慣可減少問題發生，同時建議調整陰道環境與酸鹼值來改善。
記者周淑萍/綜合報導
陳依婷醫師表示，有些人來求診會問，「都有定期檢查與清潔，為什麼私密處還是會反覆出現問題呢？」醫師點出4項NG的生活習慣。
此外，除了改變上述的日常作息習慣，陳依婷醫師每天補充足夠的水分、不憋尿，儘量穿著通風衣物，而在如廁後由前往後擦拭，避免將肛門的細菌往前帶而造成膀胱炎或陰道炎，同時可多補充蔓越莓，因蔓越莓富含多種營養素，其中花青素有助於改變菌叢生態、平衡女性生理機能。但也提醒女性朋友若私密處問題過於嚴重，還是要就醫檢查。
- 久坐不動：久坐是現代人的通病，因為私密處屬於相對敏感且脆弱的肌膚，當長時間悶住就容易引發感染。
- 經常熬夜：作息不正常或經常熬夜，人體免疫力就會下降，進而造成體內對抗壞菌的能力降低，私密處的問題也隨之而來。
- 愛吃甜食：當糖分攝取過多時，會導致陰道內糖原增加、酸度增高，造成白色念珠菌生長、好菌減少，提升陰道炎的機會，
- 口味重鹹：重口味飲食可能影響分泌物與私密處的氣味。