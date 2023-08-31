大潮造成旗津海水倒灌 中央同意9100萬協助地方改善
針對近日旗津大潮造成海水倒灌導致市區淹水，民進黨立委賴瑞隆在今（31）日邀集內政部營建署、經濟部水利署及市府水利局就「高雄旗津大潮海水倒灌應急改善工程暨經費」召開緊急研商會議，會中再次確認旗津廟前路和大觀路大潮海水倒灌應急改善工程先規劃設計，內政部營建署亦允諾優先全額補助工程款1100萬元，而其他積水處及堤防加高部分則納入中長期規劃，內政部營建署、經濟部水利署亦允諾全力協助。
記者鄭婷襄／高雄報導
立委賴瑞隆表示，面對極端氣候，加上每年大潮來襲，旗津淹水治理刻不容緩，會中與市府水利局核對後敲定，廟前路和大觀路應急改善工程已完成先期規畫，今年10月完成設計，11月發包，預計明年4月汛期前可以完工；而其他8處大潮積水地區也請水利局提前規劃，納入中長期計畫，未來將以公建預算或前瞻預算補助。
其次，這次旗津大潮，市府水利局測量潮水高度為1.37公尺，而旗津堤防僅為1.1公尺，未來為防止海水倒灌，堤防至少應加高至1.5公尺，預算約為1100多萬元，同時增設14台沉水式抽水機預算3000萬元，賴瑞隆說，地球暖化造成冰山融化海平面上升，為保障旗津居民生命產安全，旗津堤防必須增高，經濟部水利署允諾會與漁業署商討權責後全力協助工程經費。
高雄市政府盤點出大潮易淹水區域，包含旗津廟前路、大關路、發祥街與中洲三路路口周邊、南汕巷、上竹巷、中洲漁港一帶，將依序辦理實地測量與改善工程規劃，同時也將納入加高堤防至1.5公尺、增設7處共14台沉水式抽水機等工程計畫，總金額9100萬，廟前路將以應急工程進行改善，其餘建設，今日會議營建署及水利署允諾將共同協助。