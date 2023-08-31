蘇拉颱風陸警明晨解除！週四全台都沒颱風假　台南、高雄進入雨區

台北101迎20週年！紀念熊限量免費換　橋村炸雞、酸菜魚年底進駐

▲台北101第20代聯名紀念熊登場（左），當日累計消費滿5萬元，可免費獲得1隻。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101第20代聯名紀念熊登場（左），當日累計消費滿5萬元，可免費獲得1隻。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（2023）年適逢台北101落成20週年，週年慶活動自8月31日開跑，除了首周黃金預購會精品回饋達13％、珠寶腕錶最高9%回饋外，「台北101第20代聯名紀念熊」也同步登場，紀念小熊只送不賣，活動期間只要累積消費滿5萬元，即可免費獲得1隻，並且101櫃位也進行調整、改裝，包括Gucci旗艦新裝登場、韓國人氣炸雞品牌「橋村炸雞」、「姥姥酸菜魚」年底進駐。同時，「新店裕隆城」即將於9月28日正式開幕，除了有全台最大誠品外，還有新店唯一電影院進駐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北101落成20週年，周年慶系列活動將自今日開跑，並且首周自9月6日前，台北101與聯名卡夥伴中國信託，首次於週年慶舉辦「黃金週預購會」，主打精品最高13%、珠寶腕錶最高9%回饋；緊接著9月7日至10月10日，開放全信用卡刷卡多重購物優惠。

每年週年慶不可錯過的「第20代New Balance聯名紀念小熊」也同步登場，今年的第20代紀念小熊，與 New Balance聯名推出，以指標性美製鞋款990系列為發想，並為小熊掛上990v6 鞋款AirPods 訂製保護套，這款紀念熊只送不賣，8月31日起黃金週與週年慶期間當日累計滿5萬元，即可免費獲得一隻第20代NB聯名紀念熊，每位會員活動期間限兌換一隻，限量2000隻。

還有New Balance形象總店即起至10月10日間，也有限定黑色衣服版本的紀念熊可搶兌，活動期間於NB形象總店單筆消費滿 15000元免費換，總共限量300隻。101也特別在週年慶期間，於1樓信義長廊打造《熊歡歡 熊樂樂 20週年甜蜜屋》，從第1代到20代台北101紀念小熊齊聚一堂，隨手一拍都超吸睛。

▲台北101「熊歡歡 熊樂樂 20週年甜蜜屋」，第1代到20代台北101紀念小熊通通齊聚一堂。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101「熊歡歡 熊樂樂 20週年甜蜜屋」，第1代到20代台北101紀念小熊通通齊聚一堂。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲New Balance形象總店即起至10月10日間，也有限定黑色衣服版本的紀念熊可搶兌，限量僅300隻。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲New Balance形象總店即起至10月10日間，也有限定黑色衣服版本的紀念熊可搶兌，限量僅300隻。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，位於台北 101 四樓與五樓的 Gucci 旗艦進行全新改裝，同樣在週年慶期間正式竣工、時尚現身，將首度在台灣推出 Gucci Salon頂級訂製服務；Boucheron 寶詩龍台北101精品店也即將於9月煥新開幕；腕錶零售品牌Sincere Fine Watches 的高級鐘錶部門 SHH將於年底在台北101 二樓嶄新登場。美食的部分，韓國人氣炸雞品牌「橋村炸雞」11月進駐台北101 B1、還有麻辣酸爽的「姥姥酸菜魚」預計10月登場。

▲板橋「橋村炸雞」開幕不營業，菜單、餐廳搶先看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲板橋「橋村炸雞」開幕引發民眾排隊搶吃，而台北店也即將在11月於101登場。（圖／記者蕭涵云攝）
值得注意的還有全台最大誠品將進駐新店裕隆城，預計於9月28日（四）正式開幕，除了擁1萬9千坪壯闊空間外，同時集結食衣住行育樂，精選近250家品牌進駐，有外咖啡座、露天啤酒吧，且裕隆城還有威秀影城進駐，預計打造共14個影廳、逾2,000個影院座席的影城，成為新店唯一影院。

▲誠誠品生活新店9月28日正式開幕。（圖／誠品提供）
▲全台最大誠品將進駐新店裕隆城，預計於9月28日（四）正式開幕。（圖／誠品提供）

全台最大誠品！新店裕隆城9/28開幕　250家品牌、主題餐廳一次看

「唐吉訶德南港店」七夕開幕！6大特色：現煮麵50元、零食裝到飽

唐吉訶德南港店「鮮選壽司」七夕開幕！完整菜單、一貫20元起價格

全台通路激省／超商咖啡、全聯衛生紙「買1送1」　巨無霸可樂29元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問