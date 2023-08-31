台北101迎20週年！紀念熊限量免費換　橋村炸雞、酸菜魚年底進駐

我是廣告 請繼續往下閱讀
每年週年慶不可錯過的「第20代New Balance聯名紀念小熊」也同步登場，今年的第20代紀念小熊，與 New Balance聯名推出，以指標性美製鞋款990系列為發想，並為小熊掛上990v6 鞋款AirPods 訂製保護套，這款紀念熊只送不賣，8月31日起黃金週與週年慶期間當日累計滿5萬元，即可免費獲得一隻第20代NB聯名紀念熊，每位會員活動期間限兌換一隻，限量2000隻。
還有New Balance形象總店即起至10月10日間，也有限定黑色衣服版本的紀念熊可搶兌，活動期間於NB形象總店單筆消費滿 15000元免費換，總共限量300隻。101也特別在週年慶期間，於1樓信義長廊打造《熊歡歡 熊樂樂 20週年甜蜜屋》，從第1代到20代台北101紀念小熊齊聚一堂，隨手一拍都超吸睛。
此外，位於台北 101 四樓與五樓的 Gucci 旗艦進行全新改裝，同樣在週年慶期間正式竣工、時尚現身，將首度在台灣推出 Gucci Salon頂級訂製服務；Boucheron 寶詩龍台北101精品店也即將於9月煥新開幕；腕錶零售品牌Sincere Fine Watches 的高級鐘錶部門 SHH將於年底在台北101 二樓嶄新登場。美食的部分，韓國人氣炸雞品牌「橋村炸雞」11月進駐台北101 B1、還有麻辣酸爽的「姥姥酸菜魚」預計10月登場。
值得注意的還有全台最大誠品將進駐新店裕隆城，預計於9月28日（四）正式開幕，除了擁1萬9千坪壯闊空間外，同時集結食衣住行育樂，精選近250家品牌進駐，有外咖啡座、露天啤酒吧，且裕隆城還有威秀影城進駐，預計打造共14個影廳、逾2,000個影院座席的影城，成為新店唯一影院。