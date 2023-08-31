把喜歡事變有價值！鄉育攜奧斯卡翻譯 鼓勵旗美學生探索人生
開學日鄉育教育基金會邀請人稱「會走路的翻譯機」，口譯過近千場國際會議，為總統府、台積電及多家知名外商的人氣講師浩爾，共同前往高雄旗美高中向全校同學分享自己如何以「打工出頭天？用嘗試取代焦慮的人生攻略」!
演講中浩爾強調，與其經常腦海很多想法讓自己感到焦慮，不如直接展開行動。過去還在唸大學時，浩爾就嘗試過各種打工，像是在書店當引導人員、餐廳內場洗碗、醫院發問卷、舉過競選旗幟，最印象深刻的，是大二暑假好不容易存到機票錢，到美國迪士尼的禮品店打工，雖然時薪只有7美元，但賺到更多的是學校課本學不到的外語練習經驗，在美國跟室友交談，明明是簡單的用語卻如鴨子聽雷，只能回應一些很制式呆版的句子，但也讓浩爾更加確信自己想往語言之路邁進的決心。
浩爾也強烈推薦，當同學未來進入大學時會有非常多的企業招募實習生，如果有興趣就去投遞嘗試。打工也是個很好的探索機會，通過實際工作體驗，同學能更深入了解自己的喜好，一開始表現不好是正常的，不斷嘗試後修正，才有機會逐漸找到適合自己的方向。
自2022年正式成立以來，鄉育基金會已前進10所以上高中職校園，針對108課綱學習歷程主題撰寫有需求的高中生開辦工作坊，同時也協助同學探索生涯。今年開始，除了全學期的課程陪跑，還提供了8種以上的學習工具單，包括時間管理、專案管理、簡報表達等，能實際運用於日常學習。
旗美高中教務主任洪嘉璘也鼓勵同學，完成學習歷程檔案，是一個可以記錄自己學習軌跡的方式。會後基金會也與學校調查同學工作坊參與意願，希望透過後續課程，幫助學生探索自己的興趣，使高中階段不僅是考上理想學校，還能從個人興趣出發，找到自己想要發展的方向。