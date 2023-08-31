特企／超大型戶外音樂藝術生活節ISLAND’s　10月高雄盛大登場

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第一波海內外豪華演出陣容名單公開！召集亞洲6國音樂人一同登島 打造全方位亞洲音樂體驗
首次於高雄登場的年度大型音樂藝術生活節「ISLAND’s」於近日公開第1波海內外豪華演出陣容，首波及公開來自台灣、日本、韓國、泰國和香港共5組的國際陣容，讓許多民眾和粉絲非常期待後續陸續公開的陣容。
來自韓國韓劇OST界的代表性人物的10CM確定登島參與演出，10CM以平實的歌詞和甜美的旋律擄獲大眾的喜愛。演唱過多部熱門韓劇原聲帶，如韓劇《孤獨又燦爛的神鬼怪》中的My Eyes、《那年，我們的夏天》的서랍(Drawer)、《愛的迫降》的우연인듯운명(But it’s Destiny)，以溫暖而穿透的嗓音深刻烙印在聽眾的心中。
不被時代洪流沖淡的復古香港樂團Room307，為音樂服務，2018年開始自我探索睡房音樂，迷幻搖滾，低保真等音樂形式，每一首歌都代表著Room307不同的故事與回憶，307號房，永遠敞開大門。
如夏日中吹來的陣陣南極涼風般的迷幻歌聲South Penguin在日本成立於2014年7月，出道同月即受邀參加2016 FUJI ROCK FESTIVAL，這次，他們帶著南極的風來台灣，一起享受那迷幻無法自拔的世界吧。
來自泰國的mindfreakkk以引人深思的旋律和內省的歌詞吸引聽眾，憑藉著具感染性的能量和對推動藝術界限的承諾，她在音樂界留下了難以磨滅的印記。隨著她不斷發展和探索新的聲音領域，讓我們一起熱切期待 mindfreakkk 迷人旅程的下一章。
台灣首波陣容更邀請今年以專輯《娛樂自己》以第34屆金曲獎榮獲最佳華語男歌手獎的HUSH，對星象占卜等神秘事物特別感興趣的HUSH，常在詞曲創作中，以哲學角度詮釋不一樣的生命與愛情，搭配上慵懶憂鬱的菸嗓音魅惑眾生，不知不覺就進入了HUSH宇宙，在這裡可以盡情展現更多面向的自己，遨遊整個宇宙不受限，回過神來，好像又懂了這世界一點點。
ISLAND’s一共集結台灣、韓國、日本、中國、香港、泰國6個國家共34組夢幻演出陣容，超過半數以上海外演出陣容，將為台灣戶外音樂生活節帶來不同且多元的全新音樂體驗。
攜手日本、香港人氣市集品牌登島 打造台灣市集之最
此次再次攜手東京琦玉縣川越市的市集主辦「KODAWARIのいと」外，更串聯香港知名主辦單位「白紙市集 White Market」，將在島嶼上集結來自台灣、日本、香港共400+人氣知名餐飲及設計品牌登島，共同打造極具魅力的跨國主題市集。
打造4大音樂舞台 創造不同的活動音樂體驗
此次ISLAND’s除集結亞洲6國共34位音樂演出陣容外，舞台設計相比肯定也毫不遜色，這次將於ISLAND’s上矗立4座不同設計風格的音樂舞台型式，除打造百米面寬音樂主舞台外，更在戶外結合特殊帳篷結構打造有著空調的室內音樂舞台，更多舞台呈現及音樂體驗等著你們到島嶼解密。
各種大型藝術互動裝置及表演藝術登島 打造全方位娛樂體驗
ISLAND’s不只是單純的音樂生活節，我們想將各種喜歡的事情在島嶼上變成可能，從抵達活動會場到進入島嶼場域期間，將規劃各種互動裝置讓登島的島民都能拍照打卡留下紀念外，於每日活動期間的固定時段將由台灣知名團隊安排表演藝術互動精彩內容，將島嶼打造成適合親子同遊的遊樂園。
藝術家登島進行大型藝術裝置創作
將邀請國內外藝術家一同登島，以高雄貨櫃做為創作載體並結合活動架構元素，在活動期間於現場進行藝術創作，將島嶼上的美好用不同方式記錄下來。