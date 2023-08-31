歐陽娜娜唱到一半想到外婆！忍不住當場淚崩 粉絲集體暖心安慰
歐陽娜娜結束「The Star 初星」巡迴音樂會，隨即重拾書本開學，她在社群上po出落地照報平安。雖然歐陽娜娜開學去了，但團隊特別策畫了歐陽娜娜230142「The Star」藝術展，已於8月25日在成都市麓客島「尋麓君花園」開展，將一路展至10月19日。值得一提的是，歐陽娜娜在演唱會上，演唱為外婆創作的歌曲時，唱著唱著竟潸然淚下，台下粉絲趕緊集體安慰她，讓她非常感動。
記者吳雨婕／綜合報導
歐陽娜娜在「The Star 初星」上，表演專輯首發曲〈Mama Said〉時，搖身一變為樂團女主唱，手中改握電吉他，以慵懶的嗓音、叛逆的唱腔，恣意表達對音樂的態度。唱到專輯主打歌〈不知道〉時，身著藍色碎花裙的歐陽娜娜，邊唱邊想起昔日外婆關心的點點滴滴，讓她不禁在哽咽中完成演唱，此時，粉絲們都喊著：「娜娜加油」、「娜娜，不要哭」、「娜娜，我愛你」，讓她感動不已。
歐陽娜娜與粉絲互動環節很溫暖，她預先準備了「星星」許願瓶，請粉絲寫下心願投入，在舞台上抽出幸運粉絲的「星星貼紙」暖心回覆，知道在場很多歌迷都是高中生，更真誠祝福每位考上理想的大學，她先前曾表示希望與每位歌迷一同成長，勇敢追夢、築夢踏實。
歐陽娜娜由衷表示，這是她第一次嘗試live house形式的演出，「live和live，是同一個詞，我想和你們在一起，擁有一個屬於我們永恆的時刻。」最後歐陽娜娜再次感謝大家，「謝謝大家為我的回憶罐裡裝進更多美好的星星，更謝謝你們像滿天的星星一樣，給我源源不斷的溫暖與能量！」