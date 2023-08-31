特企／半數女性有私密處困擾！挑選好菌助調整體質、增強防禦

「我都有定期檢查與清潔，為什麼私密處還是會反覆出現問題呢？」，醫師指出，其實許多人有一些日常生活習慣，都可能是導致私密處出現問題的原因，像是久坐不動、慣性熬夜、愛吃甜食與重口味飲食。久坐是現代人的通病，因為私密處屬於相對敏感且脆弱的肌膚，當長時間悶住就容易引發感染；作息不正常或經常熬夜，人體免疫力就會下降，進而造成體內對抗壞菌的能力降低，也可能引起私密處的種種問題；當糖分攝取過多時，會導致陰道內糖原增加、酸度增高，造成白色念珠菌生長、好菌減少，提升陰道炎的機會，而重口味的飲食將可能影響分泌物與私密處的氣味。
若想守護私密處，除了改變上述的日常作息習慣，也建議謹記以下幾點：1.每天補充足夠的水分、不憋尿、2.穿著通風衣物、3.如廁後由前往後擦拭，避免將肛門的細菌往前帶而造成膀胱炎或陰道炎、4.多補充蔓越莓，因蔓越莓富含多種營養素，其中花青素有助於改變菌叢生態、平衡女性生理機能、根本調整體質！
近年來許多女性會嘗試藉助益生菌的來增強私密處防禦力。益生菌本來就存在於成人體內，可與壞菌競爭，減少壞菌附著與存活，達到改變菌叢的作用，能幫助維持陰酸鹼值、降低陰道問題發生率。而益生呵護超級莓果益生菌整合適合亞洲女性私密處保養之配方益生菌，並添加數種複合配方，適合產後媽媽、想解決反覆困擾、調整女性生理機能、營養補給維持好氣色的民眾，全方位內外調整變美麗。
私密保養是女性一輩子的課題，星醫美學集團自成立以來以服務超過40萬用戶，80%以上為女性，守護用戶的美麗與健康，了解許多用戶有相關困擾及致力倡導私密保養重要性，於今年全新推出星采日日美．益生呵護超級莓果益生菌，是市面上少數同時含有三大功效性成分的女性保健品。
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