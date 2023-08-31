啦啦隊女神頂50度高溫！「跳舞吹直笛」全都來 慘遭製麵媽媽無視
節目《綜藝新時代》職人好厲害本週來到台南西港，體驗關廟麵達人的工作，大家在職人李靜惠與女兒蘇妤的帶領下一起學習如何製作關廟麵。沒想到3位啦啦隊女神來到曬麵廠，必須頂著50度的高溫幫忙翻麵，還得跳舞、吹直笛來干擾與製麵媽媽的比賽，但最終都遭到無視，場面相當逗趣。
記者詹鎰睿／綜合報導
眾人翻完麵後，必須從頭開始一步一腳印的學習製麵，先是扛著重達22公斤的麵粉倒進製麵機，操作製麵機，接著學習折麵，要將製麵機切好的麵折好，整齊地擺放在竹簍上，看似簡單的動作卻又都是學問。
職人更介紹了一位在廠內工作20年的快手媽媽，折麵速度之快，職人更是信心滿滿地對藝人嗆聲：「要不要來比賽啊？」浩子、阿翔心想完全沒有勝算，但輸人不能輸陣，既然快手媽媽如此專業厲害，便提出可以擾亂的要求，如果藝人輸了，就要跟職人買麵來送給觀眾朋友。
結果為了勝利，啦啦隊女神們使出渾身解數，不僅廖小映跳起抖音舞蹈、林可吹著五音不全的直笛來干擾，籃籃和阿翔還聯手使出綜藝節目鐵效果的「夾子夾臉」，只見阿翔臉部痛苦猙獰、慘叫不斷卻只換來媽媽冷眼以對。
此時，只剩下最後一棒浩子，竟然用力撕破自己的背心「袒胸露背」，試圖以美色誘惑媽媽，但媽媽仍舊心如止水，氣定神閒完成折麵的工作，最終藝人挑戰失敗，讓大家直呼媽媽們真的是太專業了。