特企／中秋新選擇！老字號烘焙坊「冰皮月餅」減糖超熱賣

麥仕佳在中彰地區深耕30年，現在已有14間分店，幾乎家家戶戶都吃過麥仕佳的麵包、甜點，除了是中部人的送禮首選，更是陪伴著他們成長的青春歲月。
麥仕佳創辦人陳志池小時家境困苦，老家附近有一家每天新鮮出爐的麵包店，每天上下課都能聞到誘人的麵包香氣，但因為家境困難，每每都只能興奮地貼在玻璃外看著，久久吃到一次麵包的幸福滋味讓他難以忘懷，也在心中埋下了夢想的種子，立志成立一家「散播幸福滋味」、「充滿歡樂回憶」的甜點麵包店，造就了現在的麥仕佳。
麥仕佳秉持職人團隊精神，嚴選安心且執得信任的高品質原料，生產、品管每個細節上嚴格把關，以品質優先，讓顧客都能品嘗到最好的滋味。為了在月餅市場中突破重圍，麥仕家獨創「雪藏冰皮月餅」，因應現在中秋節的氣溫越來越熱，加上大家中秋節烤肉大魚大肉，他們特製「減糖冰皮」，相較一般月餅熱量大約減少30％，雙層爆漿內餡，且有芋頭牛奶、芒果冰心、奶皇流沙三種口味可以選擇，去年開賣20天就熱銷十萬顆，一掃而空，今年更榮獲2023台灣糕餅百大伴手禮金質獎，品質、美味備受肯定。
若喜歡傳統蛋黃酥的民眾也能有新選擇，麥仕佳特製「黃金菓子」，獨家三道工法，以金門高粱去鹹蛋黃的腥味，烘焙後重塑黃金比例蛋黃內餡，創造多層次口感，成為麥仕佳年銷售30萬顆的招牌熱銷月餅。麥仕佳以美味、實惠且創新的高品質商品，讓幸福的滋味垂手可得，更有不少網友瘋狂敲碗，希望麥仕家能在北部、南部拓店，麥仕家也會視其為目標，期望透過評價的西點，把愛傳遞給更多的人。相關資訊可至麥仕佳品牌官網查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀