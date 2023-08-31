55歲凍齡媽咪林葉亭現身！學霸兒「轉學台灣醫學院」年省200萬
柴智屏跨界電商市場，推出養髮保健品，為此考上頭皮護理師的執照，並找來造型師好友李明川、林葉亭代言。55歲林葉亭今（31）日凍齡現身，她的23歲大兒子邱以太簽進柴智屏經紀公司，主演藍正龍導演的電影《成功補習班》，小兒子邱以安今年2月從美國轉學回到台灣，就讀陽明大學醫學院，學費從8萬美金（台幣250萬元）變成3萬8千元，讓林葉亭直呼便宜。
記者羅凌筠／台北報導
邱以太在《成功補習班》大膽嘗試男男吻，螢幕初吻獻給詹懷雲，林葉亭笑說邱以太拍攝之前很緊張：「不知道怎麼處理。」如果邱以太真的交男友，林葉亭也願意接受，「不管喜歡男生、女生，都只是對愛的一種表達，就算是同性我也會接受。」而小兒子本來留學美國，1年學費、住宿費要8萬美元，轉學回台灣節省一大筆支出，她笑說：「註冊單只有3萬8千元，這是從小到大最便宜的學費了！」
林葉亭談到美魔女的保養祕訣，透露自己一天攝取熱量不超過1400大卡，靠運動、空中瑜伽、跳舞維持體態。此外，柴智屏在藍正龍籌拍電影《成功補習班》時曾幫忙牽線投資人，被問到有關心藍正龍婚變嗎？柴智屏說：「關心他能怎麼樣？他那麼大了，女生朋友才會去關心，他是男生。」