池上秋收10月登場！雲門打造專屬《天光．霞》、山嵐稻浪前獻舞

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台灣好基金會董事長柯文昌在今天台北記者會上表示，「2013年雲門舞集40歲，林懷民帶著雲門舞集來到池上，演出為池上創作的作品《稻禾》，讓池上秋收稻穗藝術節成為國家級的天然劇場，那是雲門舞集第一次與池上結緣」，10年後、2023年雲門舞集50週年，藝術總監鄭宗龍以山嵐稻浪為舞台，獻上專屬於池上的《天光・霞》。
柯文昌說，「宗龍把劇場裡用數位影像創造的霞，回歸到池上的自然天地裡，成就了獨一無二、絕無僅有─池上專屬的《天光．霞》」，並提到，希望池上秋收稻穗藝術節能像日本的百年祭典，年年發生，「這是台灣好基金會對台灣這塊土地永遠的承諾，未來也已成立信託，持續挹注，要讓池上秋收稻穗藝術節長長久久走下去」
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鄭宗龍透露，《霞》是在疫情時，舞者被隔離在家，他在視訊前讓舞者即興，用動作傾訴他們的心境，然後把傳來的孤獨、憤怒、無助或喜悅的動作，轉化為愉悅動人的舞作。
鄭宗龍提到，而《天光・霞》池上專屬版，離開了劇場裡的影像與燈光，以純粹的舞蹈呈現不同意象的雲霞，別具意義，音樂選擇由清水靖晃所演奏的薩克斯風版巴赫無伴奏《大提琴組曲》，透過四座葛萊美獎得主馬塞洛．阿內茲打造的環繞聲場，使樂音迴盪在池上的山嵐稻浪中，舞者悠遊、跳躍與馳騁，將觀眾帶向寬廣光亮的旅程，彷彿置身於一幅動人的畫卷之中。
鄭宗龍說，「很高興疫情過去了，可以到池上張開雙臂，和大家擁抱，池上天公伯一定會給我們一個很美的舞台。」
首席贊助和碩聯合科技董事長童子賢說，池上是台灣農業文化的「好帶頭」，讓大家看見農業不只是產業，而且是一種美好的生活方式，花東的山川大地就像神靈庇佑著大家，這場秋收稻穗藝術節就是融合人文、藝術與自然的饗宴，到時候也希望老天賞臉，給大家一個好天氣。
此外，池上秋收15年，回望池上百年發展歷程，正是一部小型台灣移民史，台灣好基金會邀請蘑菇設計創辦人張嘉行，在池上穀倉藝術館策劃「池上·薪傳」特展，走訪逾50位池上鄉親，鄉親們翻箱倒櫃找出數百張照片，一張照片一種情懷；並邀請吳松明、顏安志及王榆鈞3位藝術家透過視覺及聽覺，喚起觀者心中的池上想像。台灣好基金會歡迎來參加池上秋收的朋友們，帶著《天光・霞》映染後的美麗情懷，來到「池上．薪傳」特展，一起走進深刻的池上記憶。