海葵颱風「南修改登陸」！最新路徑橫掃北台灣 海陸警時間曝光
又是完美複製七月底的情況，南部颱風一個剛過又換北部一個！在蘇拉颱風逐漸離去之後，海葵颱風來勢洶洶，對北台灣造成威脅，目前最新路徑南修，中心點預計從東北部一帶登陸，直接橫掃北台灣地區，最快今（1）日下午就發海警、陸警則是明（2）日清晨發布，民眾可要及早做好防颱準備。
記者張嘉哲/綜合報導
根據氣象局資料，目前海葵颱風在上午就會轉為中度颱風，從禮拜六開始就會對台造成影響，一路到週一的清晨，目前海葵颱風中心位置在北緯21.9度，東經130.3度，朝西北西移動，近中心最大風速每秒 30 公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺。
中央氣象局指出，海葵颱風還會繼續增強，目前路徑稍微南修，預估中心點從東北部一帶登陸，但是路徑還是會調整，氣象局最快下午發佈海葵颱風海上警報、明晨發佈陸警。今天基隆北海岸、宜蘭地區、金門及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
對於海葵颱風路徑分析，氣象達人彭啟明也在臉書上發出各國對於海葵的預測路徑，指出「在一個大低壓帶中，轉向這種事情什麼都有可能發生，就只能一步一步看下去，但是提前做好準備是最好應對颱風的方式」。