海葵颱風「路徑一夜巨變」！暴風圈70%侵襲 風雨最強時機出爐
由於太平洋高壓比預期強盛許多，讓海葵颱風的路徑明顯受到影響，而根據目前海葵颱風最新預測路徑，中心點預計從東北部一帶登陸，直接橫掃北台灣地區，跟過去擦邊球的路徑有明顯的變化，其中包括宜蘭地區侵襲率達70％，而北部地區幾乎都是破60％，民眾防颱作業已經可以提早做準備，氣象局預計下午發海警、明晨發陸警。
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象局表示，週末是海葵颱風影響最明顯的時候，北部、東北部地區都要嚴防豪大雨，而從週六開始，受到颱風外圍環流水氣影響，北台灣各地就會開始出現明顯降雨，影響最大的時間是週六下半天到週日的上半天，因此如果發布陸上警報，被列入警戒區的範圍相對有機會在週末放颱風假。
而根據氣象局1日早上7時最新資料，海葵颱風在路徑南修之後更靠近北台灣的陸地，暴風圈侵襲機率分佈，北北基桃、花蓮地區幾乎達到65％的機率，而宜蘭區則是逼近70%，另外新竹以及苗栗也有逼近65％的數值，若居住在這些縣市的民眾，防颱作業可以提前準備！
中央氣象局提醒，海葵颱風還會繼續增強，目前路徑稍微南修，預估中心點從東北部一帶登陸，但是路徑還是會調整，民眾還是要持續關注最新動態。氣象局最快下午發佈海葵颱風海上警報、明晨發佈陸警。今天基隆北海岸、宜蘭地區、金門及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。