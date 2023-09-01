海葵颱風「可能直撲台灣」！最新4重點一次看　4年紀錄恐被終結

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二、海葵颱風可能直撲東半部陸地而來，目前預報的登陸地點是宜蘭，但也不排除有繼續往南調整的機會，週末將帶來影響最大！
三、今（1）日下午至傍晚會發布海上颱風警報；明（2）日清晨發布陸上颱風警報，晚間暴風圈邊緣接觸陸地；（3）日颱風中心穿越台灣；（4）日上班天颱風持續影響，下午颱風警報解除。
四、今（1）日北部、東北部受到外圍環流影響，雨勢漸增；明（2）日北部、東北部風雨加劇，中南部開始降雨；（3）日全台風雨，北部、東北部最嚴重；（4）日中、北部、宜蘭、花蓮上半天風雨持續，下半天趨緩。
天氣風險公司職人吳聖宇表示，如果照著這種直撲而來的穿越路徑，今（1）日晚間開始北部、東北部受到颱風外圍環流影響，降雨就會逐漸增多，週六（2）日隨著颱風靠近，北部、東北部從白天開始風雨就會漸趨明顯，中南部地區也會由北往南陸續開始下起雨來。
「後天週日颱風中心穿越台灣上空，各地天氣情況惡劣，尤其是北部、東北部一帶，位於颱風移動方向的右側，強風豪雨的情況將會最為劇烈」吳聖宇提到，下週一(04日)颱風中心進入台灣海峽向西移動，中部、北部、宜蘭、花蓮一帶上半天的風雨仍然明顯，要到下半天之後逐漸趨緩。
吳聖宇表示，這個海葵颱風看起來對台灣的影響程度明顯加大，也很有可能成為4年來首個中心直接登陸台灣的颱風，週末期間到下週一（2日至4日）影響最為嚴重，提醒大家趁今天還沒有太大風雨，提早做好防颱準備，周末期間有任何計畫活動也都要調整或暫停，把可能發生的意外機會降到最低。
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