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海葵颱風「可能直撲台灣」！最新4重點一次看　4年紀錄恐被終結

▲受到太平洋高壓影響，海葵颱風路徑「一夜巨變」南修，根據目前海葵颱風最新預測路徑，將會直撲台灣。（圖/彭啟明臉書）
▲受到太平洋高壓影響，海葵颱風路徑「一夜巨變」南修，根據目前海葵颱風最新預測路徑，將會直撲台灣。（圖/彭啟明臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

受到太平洋高壓影響，海葵颱風路徑「一夜巨變」南修，根據目前海葵颱風最新預測路徑，將會直撲台灣，中心點預計從東北部一帶登陸，直接橫掃北台灣地區，台灣四年多以來沒有颱風中心登陸的紀錄也可能將被終止。對此，氣象達人彭啟明也在臉書上提醒四大重點，呼籲「週末活動應該調整或者暫停，做好防颱準備」。

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一、受到整個大範圍季風低壓帶的帶動，以及太平洋高壓勢力增強的影響，原本預估將會往琉球群島北轉的海葵颱風，路徑預報在昨天出現了大幅度的變化。

二、海葵颱風可能直撲東半部陸地而來，目前預報的登陸地點是宜蘭，但也不排除有繼續往南調整的機會，週末將帶來影響最大！

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▲海葵颱風路徑南修，目前預測颱風中心將穿越台灣！（圖/中央氣象局提供）
三、今（1）日下午至傍晚會發布海上颱風警報；明（2）日清晨發布陸上颱風警報，晚間暴風圈邊緣接觸陸地；（3）日颱風中心穿越台灣；（4）日上班天颱風持續影響，下午颱風警報解除。

四、今（1）日北部、東北部受到外圍環流影響，雨勢漸增；明（2）日北部、東北部風雨加劇，中南部開始降雨；（3）日全台風雨，北部、東北部最嚴重；（4）日中、北部、宜蘭、花蓮上半天風雨持續，下半天趨緩。

天氣風險公司職人吳聖宇表示，如果照著這種直撲而來的穿越路徑，今（1）日晚間開始北部、東北部受到颱風外圍環流影響，降雨就會逐漸增多，週六（2）日隨著颱風靠近，北部、東北部從白天開始風雨就會漸趨明顯，中南部地區也會由北往南陸續開始下起雨來。

▲高雄市今（17）日從清晨開始狂下雷雨，許多地方傳出淹水災情，更有民眾灌爆市長陳其邁臉書，要求放「豪雨假」。（圖／民眾提供）
▲東北部地區在週末會有強風豪雨的情況，民眾防颱作業必須提前做好！（示意圖／民眾提供）
「後天週日颱風中心穿越台灣上空，各地天氣情況惡劣，尤其是北部、東北部一帶，位於颱風移動方向的右側，強風豪雨的情況將會最為劇烈」吳聖宇提到，下週一(04日)颱風中心進入台灣海峽向西移動，中部、北部、宜蘭、花蓮一帶上半天的風雨仍然明顯，要到下半天之後逐漸趨緩。

吳聖宇表示，這個海葵颱風看起來對台灣的影響程度明顯加大，也很有可能成為4年來首個中心直接登陸台灣的颱風，週末期間到下週一（2日至4日）影響最為嚴重，提醒大家趁今天還沒有太大風雨，提早做好防颱準備，周末期間有任何計畫活動也都要調整或暫停，把可能發生的意外機會降到最低。

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