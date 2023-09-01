巴西無飢餓計畫　對抗糧食不安全和極端貧困

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支撐這2項計畫的主要措施都是通過「家庭補助」（Bolsa Família）紓困計畫轉移收入給最貧窮家庭。
巴西政府指出，2002至2013年間，食物攝取量不足的巴西人口減少82%，這樣的結果讓巴西在2014年脫離聯合國世界糧食計畫署的「飢餓地圖」，但因為社會不平等加劇，2022年又重返。
巴西社會發展部長狄亞斯（Wellington Dias）表示，貧窮不是總統的問題，而是國家的問題，中上階級的生活平靜與否，取決於最貧窮階級的生活安穩。因此巴西必須減少貧困，特別是極端貧困，脫離「飢餓地圖」。
巴西「無飢餓」計畫分為3個軸線：獲得收入、工作和公民身分，還有從生產到消費，鼓勵正確和健康飲食，以及動員全民對抗飢餓。
計畫目標包括到2030年，讓巴西脫離「飢餓地圖」、逐年降低總貧困率，還有將嚴重糧食不安全家庭比例降至5%以下。
巴西政府為確保家庭有足夠收入購買食物，將新的「家庭補助」計畫和調高最低工資政策列為優先事項，並向領取補助家庭提供專業培訓，以便日後進入勞動力市場。
巴西政府也鼓勵健康飲食，對抗食物浪費並加強家庭農業計畫。
至於集中大部分挨餓民眾的城市，將擴大公共食品安全設施，例如大眾餐廳、社區廚房和菜園及食物銀行等。
巴西政府指出，脫離「飢餓地圖」計畫成功與否，取決於協調各州和市政當局的行動，以及與民間社會對話。
目前沒有關於糧食不安全狀況中的人和家庭官方數據。但根據巴西糧食和營養主權與安全研究網（Penssan）去年9月公布，有關對處於糧食不安全狀況的巴西人的報告指出，那一年有3000多萬人沒有食物吃。（編輯：張芷瑄）1120901