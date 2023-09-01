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巴西無飢餓計畫　對抗糧食不安全和極端貧困

▲巴西政府啟動「無飢餓」計畫，對抗糧食不安全和極端貧困，目標是到2030年，讓巴西脫離聯合國「飢餓地圖」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西政府啟動「無飢餓」計畫，對抗糧食不安全和極端貧困，目標是到2030年，讓巴西脫離聯合國「飢餓地圖」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）巴西政府今天啟動「無飢餓」計畫，對抗糧食不安全和極端貧困，目標是到2030年，讓巴西脫離聯合國「飢餓地圖」，並將處於嚴重糧食不安全狀況的家庭比例降至5%以下。

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2002年，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在他的第一任期創建「零飢餓」計畫，為他贏得「窮人之父」的稱號。2011年，巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）接著推出巴西「無貧困」計畫，目標是到2014年底克服極端貧困。

支撐這2項計畫的主要措施都是通過「家庭補助」（Bolsa Família）紓困計畫轉移收入給最貧窮家庭。

巴西政府指出，2002至2013年間，食物攝取量不足的巴西人口減少82%，這樣的結果讓巴西在2014年脫離聯合國世界糧食計畫署的「飢餓地圖」，但因為社會不平等加劇，2022年又重返。

巴西社會發展部長狄亞斯（Wellington Dias）表示，貧窮不是總統的問題，而是國家的問題，中上階級的生活平靜與否，取決於最貧窮階級的生活安穩。因此巴西必須減少貧困，特別是極端貧困，脫離「飢餓地圖」。

巴西「無飢餓」計畫分為3個軸線：獲得收入、工作和公民身分，還有從生產到消費，鼓勵正確和健康飲食，以及動員全民對抗飢餓。

計畫目標包括到2030年，讓巴西脫離「飢餓地圖」、逐年降低總貧困率，還有將嚴重糧食不安全家庭比例降至5%以下。

巴西政府為確保家庭有足夠收入購買食物，將新的「家庭補助」計畫和調高最低工資政策列為優先事項，並向領取補助家庭提供專業培訓，以便日後進入勞動力市場。

巴西政府也鼓勵健康飲食，對抗食物浪費並加強家庭農業計畫。

至於集中大部分挨餓民眾的城市，將擴大公共食品安全設施，例如大眾餐廳、社區廚房和菜園及食物銀行等。

巴西政府指出，脫離「飢餓地圖」計畫成功與否，取決於協調各州和市政當局的行動，以及與民間社會對話。

目前沒有關於糧食不安全狀況中的人和家庭官方數據。但根據巴西糧食和營養主權與安全研究網（Penssan）去年9月公布，有關對處於糧食不安全狀況的巴西人的報告指出，那一年有3000多萬人沒有食物吃。（編輯：張芷瑄）1120901

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