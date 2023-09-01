人氣女團AKB48 Team TP變身妙女警 拍片教大家小心這些事
為強化社會大眾認識詐欺，新北市警察局樹林分局找來人氣女團AKB48 Team TP成員林于馨、周家安、吳騏卉，拍攝近期六大詐騙手法的情境劇，包括最常見的「ATM解除分期付款」、「假檢警」及「假愛情交友」等，呼籲不要在網路上透露過多個人資料，也不要點閱不明連結，更不加不明陌生人為好友，英挺又亮眼的人民保母形象，令人眼睛為之一亮。
記者吳嘉億／新北報導
樹林分局長趙家輝表示，網路交友要注意陌生人常透過臉書、IG或其他交友軟體加好友後，引誘或是威脅要對方脫衣服或是傳沒有穿衣服的照片，這就是網路誘拐；此外，如將性私密影像或照片傳送後，歹徒就會要脅購買遊戲點數，若不買遊戲點數「就將影像傳送給你周遭的親朋好友」，這就成了遊戲點數偷拍詐騙。
趙家輝指出，假交友結合假投資是近年常見的詐騙手法，歹徒大多透過社群網站或交友App加好友搭訕，再轉移到LINE持續交往，待獲得被害人信任後，就引誘前往來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯及運彩博奕等。
對於這樣的詐騙手法，趙家輝呼籲，詐騙集團初期營造不斷獲利假象且正常出金的假象，等投入大筆金錢後，再編造各種理由收費，最後直接關閉網站，讓被害人求償無門，提醒民眾在網路交友時務必提高警覺。
為了吸引民眾更關注與了解防詐資訊，防詐影片也陸續於警方「樹林分局警民話語」粉絲專頁上架提供，並邀請民眾點讚及留言「165防詐小秘訣 一聽二掛三查證」，並 #tag三位朋友，還有機會抽到AKB48 Team TP 成員個人簽名照，邀請大家踴躍參與。