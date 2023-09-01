抓到了！國民黨爆何博文論文抄襲58%　酸他是「北海小抄人」

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呂謦煒指出，民進黨主席賴清德曾提出學倫條款，應該要嚴格把關，但何博文的抄襲非常誇張，連論文的精華「摘要」都抄，內容還有多少是真的？他強調，何博文於民國93年提出的淡江陸研所碩士論文《中國大陸人民代表大會制度改革之研究》抄襲了另外兩份論文，包括民國82年中國文化大學中國大陸研究所研究生張淳翔的硕士論文《中共人民代表大會制度改革之研究(1978–1992)》以及民國92年國立政治大學東亞研究所博士論文研究生張執中的碩士論文《組織內捲與調適：中共「民主集中制」之評析》。
呂謦煒質疑，當一篇論文「你的動機不是你的動機」、「你的目的不是你的目的」、「你的方法不是你的方法」、「你的結論不是你的結論」，這份論文能說不是抄襲嗎？
楊智伃進一步說明，何博文論文非常誇張，到國圖將論文紙本找出來比對之後發現，「北海小金剛」其實是「北海小抄人」，論文相似度竟然高達58%。何博文論文的「目的與動機」全部照抄張淳翔論文的一至二頁及一至三頁的研究目的與動機，人家比你早了11年，難道你可以觀落音，看到未來，比他還要早想到你的目的跟動機嗎？此外，連碩士論文的研究方法與限制也通篇全抄，完全照抄，沒有任何的修改，這麼誇張的碩士論文，難怪不敢放到網絡上供大家參閱，就是害怕有鬼！
楊智伃也指出，何博文的論文結論，11頁中有10頁是抄襲的，高達90%，其中「筆者發現」的五項竟一字不漏地與張執中的碩論摘要相同，居然可以這麼大膽的違反學倫，違反一般的道德常識，從頭抄到尾。但她也指出，何博文最大的努力就是加入上下引號，論文主要研究「中共人民代表大會」簡稱「人大」，其中有很多專有名詞，與其他兩篇論文的差異在於何博文將這些名詞加上下引號，根據統計就有1032組，這麼努力加上下引號，應該要給他拍拍手嗎？
楊智伃指出，賴清德上任後信誓旦旦提出學倫條款，面對何博文論文的嚴重抄襲，賴清德要怎麼面對其他立委參選人呢？
林家興則表示，今天下午四點，何博文要到竹林山觀音寺集合應援賴清德，請問賴清德還要「做伙挺博文」嗎？要「做伙挺抄襲」嗎？何博文身為民進黨新北市黨部主委兼立委參選人，犯下這種根本不用跑論文比對系統，「肉眼可見的抄襲」，狠狠打臉賴清德的學倫條款，也證明賴清德的改革形同虛設，就是務虛不務實的「務虛變法」。
林家興指出，賴清德剛就任主席時高呼他的第一項革新就是「積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題」，並聲稱「對執政黨而言，必須要用更嚴格的標準自我要求」，結果不僅他自己的競選總幹事潘孟安被抓包學術抄襲，在各地提名的多名立委候選人也都接連因性平或涉貪案件退選，今天又多一個何博文，北海金剛變成「抄襲金剛」，民進黨的標準是不是都「毫無標準」？民進黨的底線是不是叫「毫無底線」？
林家興請問賴清德，你們審查小組審到哪裡去了？「切結書，切結個屁！」連個自己的候選人、黨部主委論文有沒有問題都不知道，難怪民進黨上下對賴清德主席的領導力是一片質疑聲浪，難怪民進黨上下沒多少人敢登記自己的最高學歷參選，更對立委席次是一片愁雲慘霧。他呼籲賴清德總統參選人，您的新北市總統競選總督導要用一個「抄襲金剛」？請問是要督導誰？請先回家好好督導自己，不要出來「教歹囡仔大細」！
林家興也說，何博文議員前幾天在電視上講說「政治工作要有社會責任，有一個社會標準與共識」，這句話原封不動奉還給你。為什麼研究對岸中國大陸的制度還要抄襲？做學術這麼不認真，想必「抗中保台」也是說說？何博文當初要其他涉及論文抄襲的立委辭職，現在自己要不要退選？遇到自己就雙標嗎？建議何議員，下一集的「博文說故事」短片，就好好來說一下是怎麼抄襲別人論文的，給北海岸的選民聽好不好？給新北淡水林口海岸的家長與小朋友聽，「北海小金剛」是怎麼變身成「抄襲小金剛」的，好不好？