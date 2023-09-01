復刻36年前播報新聞甜美模樣 盧秀燕羞喊：我自己都不敢看
今天是記者節，曾是新聞主播的台中市長盧秀燕，今在臉書復刻過往，與36年前的自己同步播報氣象，她問大家「有看過秀燕播報的請舉手？」卻忍不住羞喊「我自己都不敢看」。從政後的盧秀燕聲音清雅有力，對比主播時期的甜膩柔美，粉絲狂喊「太可愛」、「耳朵懷孕了」，還有網友回憶起軍中情人往事，透露「當年在外島只有華視可看」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕政大畢業後進入媒體工作，曾在華視擔任晚間新聞氣象主播，到台中任職中部中心主任時，結識時任市議員的先生廖述嘉，婚後投入選舉。即使已從政30餘年，老一輩對她擔任氣象主播期間，甜美與穩健兼具的形象念念不忘。盧秀燕的妹妹盧秀芳亦是資深主播，至今仍在媒體服務。
盧秀燕今（1）日在臉書秀出一段影片，以雙框方式讓2023年的盧市長與1987年的盧主播一起播報氣象，同樣穿著淺色西裝外套的今昔盧秀燕，時而同步時而交錯，令人有墜入時光隧道的錯覺。
當「兩人」一起說出「各位觀眾晚安」時，「盧市長」聲音犀利果斷、「盧主播」柔美甜膩、尾音微微上揚，今昔盧秀燕交錯播報氣象，表示「今天台中市除了山區下點零星的小雨之外，其他地區都是風和日暖的好天氣，整體來說台中市無論天氣型態、氣溫或者濕度都很適中」，恰好符合今天的天氣型態。影片結尾，盧秀燕站在攝影棚綠幕前，俏皮擺姿勢祝大家記者節快樂。
回味起當年記者生活，盧秀燕感慨時間過得可真快，想不到一轉眼都30多年了，也以過來人身份提醒「獨家誠可貴，健康價更高」。
貼文短短一小時吸引上千個讚，網友說「哇塞！我連續播放5次」、「聲音甜美清晰，耳朵懷孕了」、「市長媽媽太古錐了」、「當年在外島只有華視可看」、「年輕的時候是氣質美人」。