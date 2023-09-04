宅商機發酵！業者拌麵禮盒精緻化！網激推：這三款送禮超有質感
台灣人超愛吃麵食，不管是乾拌麵還是湯麵，近幾年在宅經濟發燒下，已經成為消費者不可或缺的屯糧日常，除了美味的拌麵、湯麵之外，現在業者也配合節慶的需求，將產品禮盒化，變成佳節送禮的好選擇。致力於復刻美味記憶的「初耘」，最新也推出了三款拌麵以及辣油禮盒，將美味與質感結合，變成送禮、自用的好選擇，也因此受到網友激推。
生活中心/綜合報導
俗話說的好，送禮就要送到心坎裡，初耘的三款熱銷禮盒中，包含嚴選最適宜吸附醬汁的日曬關廟麵，搭配滑順口感的香甜麻醬，讓小資族也可以在家簡單溫習美味；除了討喜的麻醬，還想要品嘗最道地的古早味？油蔥酥混合嚴選的傳統醬油，精製而成的經典油蔥禮盒也是讓人愛不釋手，或是更重口味一點的，還能品嘗嚴選監製蒜片，經過巧手酥炸，一口口的麻、香、脆引領舌尖的蒜蒜辣油禮盒。
而初耘除了推廣這三款禮盒之外，各項熱銷商品也受到網友熱議，像是萬年不敗的牛肉麵，無論是清燉還是紅燒滋味，熱呼呼吃上一碗就能拯救五臟廟，消除一天的工作疲憊，另外還有秘傳辛香料的完美融合、真材實料的費心熬製做成的麻辣豆腐鴨血，百分百入味的純鴨血跟手工老豆腐，讓人一口接著一口停不下來，搭配吸附飽滿湯頭的Q彈細寬粉，美味到讓嘴角直接失守。各種初耘的經典好味道，成了專業饕客心中的榜上名單。
隨著中秋節將近，各大品牌都將上演禮盒大戰，吃膩了月餅、蛋黃酥，不妨在送禮選擇上，換換口味，初耘三款特製禮盒也祭出限時9折優惠，饕客們千萬不要錯過，趁此機會用台灣在地品牌的日常美味，去傳遞佳節幸福寓意！
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