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不斷更新／海葵恐穿台！2日停班停課最新通知　各縣市颱風假一覽

▲海葵颱風路徑預測將貫穿台灣，2日全台停班停課最新通知，各縣市颱風假一覽。（圖／中央氣象局）
▲海葵颱風路徑預測將貫穿台灣，2日全台停班停課最新通知，各縣市颱風假一覽。（圖／中央氣象局）

記者黃韻文／綜合報導

海葵颱風（Haikui）進逼台灣，隨著路徑不斷南修，極可能成為4年多來首個登陸且貫穿台灣的「穿心颱」。中央氣象局示警，3日受海葵颱風侵襲，北北基、宜花東豪雨轟炸到「雨量紫爆」，明後兩天（9月2日、3日）是颱風影響最劇的時候，《 NOWnews今日新聞》不斷更新9月2日停班停課最新通知，各縣市颱風假一覽。

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🟡9月2日（周六）各縣市停班停課狀況：

📍北部地區
台北市：明（2）日尚未宣布，於今晚10時前宣布。
新北市：明（2）日尚未宣布。
基隆市：明（2）日尚未宣布。
桃園市：明（2）日尚未宣布。
新竹市：明（2）日尚未宣布。
新竹縣：明（2）日尚未宣布。
宜蘭縣：明（2）日尚未宣布。

📍中部地區
台中市：明（2）日尚未宣布。
苗栗縣：明（2）日尚未宣布。
彰化縣：明（2）日尚未宣布。
南投縣：明（2）日尚未宣布。
雲林縣：明（2）日尚未宣布。

📍南部地區
嘉義縣：明（2）日尚未宣布。
嘉義市：明（2）日尚未宣布。
台南市：明（2）日尚未宣布。
高雄市：明（2）日尚未宣布。
屏東縣：明（2）日尚未宣布。

📍東部地區 
花蓮縣：明（2）日尚未宣布。
台東縣：明（2）日尚未宣布。

📍外島地區
澎湖縣：明（2）日尚未宣布。
連江縣：明（2）日尚未宣布。
金門縣：明（2）日尚未宣布。

🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）

🟡最新颱風路徑
1日8時的中心位置在北緯22.3度，東經129.5度，以每小時21公里速度，向西進行。

▲未來降雨趨勢。（圖／中央氣象局）
▲未來降雨趨勢。（圖／中央氣象局）
🟡「海上颱風警報」發布標準
預測24小時後，颱風之7級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、 金門或馬祖100公里以內海域，應即發布海上颱風警報。

🟡「陸上颱風警報」發布標準
預測18小時後，颱風之7級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、 金門或馬祖陸地，應即發布陸上颱風警報。

🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。

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