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防曬係數50+是假的！iROO繽紛衣熱銷獲利498多萬　負責人遭檢起訴

▲女裝品牌「iROO」遭檢舉「繽紛衣」聲稱防曬效果達UPF50+，但送驗後卻有半數以上未達標。（圖／資料照）
▲女裝品牌「iROO」遭檢舉「繽紛衣」聲稱防曬效果達UPF50+，但送驗後卻有半數以上未達標。（圖／資料照）

記者林莞茜／綜合報導

女裝品牌「iROO」曾找藝人小S代言，其所推出的「繽紛衣」聲稱防曬效果達UPF50+，但卻遭檢舉防曬係數未達標，台北地檢署獲報後進行抽樣，將10件繽紛衣送驗，有半數以上的樣品未達標，因此於今（1）日依加重詐欺取財罪，起訴iROO所屬依洛公司負責人劉本謙，並建請法院沒收不法所得498萬7800元。

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根據起訴書，檢方指揮調查局展開偵辦，搜索扣得iROO共3256件繽紛衣，並從中隨機抽取10件送至台灣檢驗科技公司檢驗，結果卻發現有半數以上「不具有UPF50+防曬效果」，並從2021年7月到2022年6月間，持續在網站上詐欺不特定消費者獲取財物，不實宣稱繽紛衣商品具有「有感防曬」、「UPF50+防曬面罩隨時抗黑」等效果。

iROO以每件1880元到2880元不等價格，在網站上持續販售「短版繽紛衣套組」、「繽紛衣連帽長版風衣」、「男版繽紛衣」、「特別短版繽紛衣」等商品，犯罪所得達498萬7800元，因此依加重詐欺取財罪將負責人劉本謙起訴，並請求法院宣告沒收犯罪所得498萬7800元。

稍早，iROO母公司依洛公司發布聲明，稱去年因防疫繽紛衣商品品管疏失，造成部份防曬係數不足之商品流入市場，經配合新北市政府消保官指示下，已於111年12月31 日前完成會員權益換貨程序。關於今日檢察官不察，起訴書中並未清楚交代，在欠缺行為人主觀犯罪故意，查無任何被害人，以及公益商品並無不法所得之情況下，以內部控管過失為由，率行起訴依洛公司負責人，依洛公司甚表遺憾，將在法院審理程序中，積極捍衛品牌商譽及負責人名譽到底。

以下為依洛國際開發股份有限公司聲明稿全文：

依洛公司因負責人劉本謙先前與極光公司林少萍合資成立茂晴公司，經查獲林少萍在擔任董事長期間，透過”違法轉單將不法暴利流入私人公司口袋”罪證確鑿，遭台北地檢署檢察官起訴，不法所得初估高達新台幣九千餘萬元以上，現正由台北地院積極審理中。

極光公司林少萍不堪背信犯罪行為遭起訴”挾怨報復”刻意操作部份媒體，利用依洛公司防疫期間推出「防疫滿額贈送禮」之公益商品為由，藉此打擊依洛公司商譽及負責人名譽，此由今日檢方起訴書載明「嗣極光公司員工(林少萍)在依洛 公
司實體門市購得繽紛衣，並將該商品送驗…」等語，更坐實極光公司林少萍惡意攻擊之卑劣手段。

依洛公司一向秉持企業誠信經營為最高原則，去年因防疫繽紛衣商品，品管疏失造成部份防曬係數不足之商品流入市場，經配合新北市政府消保官指示下，已於111年12月31 日前完成會員權益換貨程序。

關於今日檢察官不察，起訴書中並未清楚交代，在欠缺行為人主觀犯罪故意，查無任何被害人，以及公益商品並無不法所得之情況下，以內部控管過失為由，率行起訴依洛公司負責人，依洛公司甚表遺憾，將在法院審理程序中，積極捍衛品牌商譽及負責人名譽到底。

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