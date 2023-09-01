中市營養午餐菜色減少　家長不滿

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陳平國小校長胡志道說，由於物價上漲，廠商無力維持，經聯合舉辨學校開會決議調整為「三菜一湯」，採用公開招標並報教育局同意備查公告，手續合法，未來將嚴格把關要求維持供餐品質，事實上目前本市多數學校都是「三菜一湯」。
有家長投訴，陳平國小開學後自(31)日起開始供應營養午餐，不過卻由原來「四菜一湯」減為「三菜一湯」，校方指稱是物價上漲，並沒有道理，要求恢復原狀，不要影響學童健康成長。
李天生強調，學校營養午餐，收費不高，經營困難，希望好好溝通，避免家長誤解，目前營養午餐每餐50元，其中家長自付45元、市府補助5元，但無法因應現有行情，相信多數家長願意多負擔一點營養午餐費用，並建議市府增加補助，讓孩子能吃好、吃飽。
另外，屯區某位校長指出，「三菜一湯」、「四菜一湯」，並沒有什麼意義，應以質量為準，如果任意提供不入流菜色，也可以拚湊出「四菜一湯」，強烈要求端出雞腿、排骨等主菜，才是正確的做法，這需要校方強烈監督和廠商良心配合。
他批評，不要在電腦上選菜，得前往市場瞭解，才比較實際，同時學校廚房購買食材，應採統包、分項發包或BOT等方式，確實掌握菜色，同時動用志工協助切菜，才可以供應學童優質的營養午餐。
教育局體健科表示，依規定，學校設有廚房的學校，營養午餐應提供「三菜一湯」，由團膳供餐的學校則為「四菜一湯」，陳平國小為設有廚房的學校，依規定為「三菜一湯」，由於物價上漲，經提報學校午餐推動委員會同意調整菜色，並沒有違反規定。
胡志道強調，目前只有少數學校採用「四菜一湯」，不過每餐收費要50多元，多數學校都是「三菜一湯」，評估數量足夠學童進食，如果吃剩丟棄，反而形同浪費，未來將要求廠商維持供餐品質，並且利用各種場所宣導，希望家長們不要誤解。